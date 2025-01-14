Hadise'nin sevgilisi Şenol Sönmez'in filmleri ve dizileri! Listede Esas Oğlan da var

14 Ocak 2025 20:28 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 20:30

Şenol Sönmez filmleri ve TV dizileri ile Türk sineması ve televizyon dünyasında önemli yönetmenlerden biri olarak tanınıyor. Kariyerine reji asistanı olarak başlayan Şenol Sönmez, zamanla birçok başarılı dizi ve film projesine imza attı. Hadise ile yaşadığı aşk ile de magazin gündemine oturan Şenol Sönmez, 28 Şubat 1980 İstanbul doğumlu ve İstanbul Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü mezunu. Yönetmenlik kariyerine "Doktorlar" dizisi ile başlayan Şenol Sönmez, "Esas Oğlan" dizisi ile son olarak ekranlarda izleyiciyle buluştu.

Yönetmen Şenol Sönmez, hem sinema hem de televizyon dünyasında adından sıkça söz ettiren bir yönetmen olarak kariyerine devam ediyor. İşte Şenol Sönmez'in yönettiği önemli projeler ve hakkında merak edilenler.

ŞENOL SÖNMEZ FİLMLERİ

Şenol Sönmez, yönetmenlik kariyerinde sinema filmleri ile de öne çıkmış bir isim. Özellikle, "Ağlak Arif" ve "Öldür Beni Sevgilim" gibi filmlerle sinema seyircisine farklı tatlar sunmuştur. "Ağlak Arif", komedi türünde olan ve izleyicileri kahkahaya boğan bir yapımken, "Öldür Beni Sevgilim" ise dram ve gerilim öğelerini harmanlayarak izleyenlere duygusal bir hikaye sunmuştur.

Sinema filmlerindeki başarısını, senaryo seçimi ve yönetim tarzı ile pekiştiren Şenol Sönmez, her projesinde izleyici kitlesini genişletmeyi başarmıştır. "Leke" ve "Tutar mı Tutar" gibi diğer filmleri de Türk sinemasında önemli yer tutar. Bu filmlerde hem toplumsal meselelere değinmiş hem de duygusal derinlikler sunabilmiştir.

ŞENOL SÖNMEZ FİLMLERİ VE TV DİZİLERİ

Doktorlar (2006) - Kariyerine başladığı dizi.

Gönül Salıncağı - Romantik dram türünde bir dizi.

Unutulmaz - Unutulmaz aşk hikayeleri.

Gönül Ferman Dinlemiyor - Aşk ve aile ilişkileri.

Kirli Beyaz - Sosyal ve ahlaki konular.

İffet - Dram ve entrika dolu bir hikaye.

Osmanlı Tokadı - Tarih ve komediyi birleştiren bir yapım.

Huzur Sokağı - Mahalle ve komşuluk ilişkileri.

Mutluluk Zamanı - Aşk ve kişisel gelişim.

Kâğıt Ev - Dram ve psikolojik öğeler.

Esas Oğlan - Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimi.

Zalim İstanbul - İstanbul'un zengin ve karmaşık dünyası.

Çatı Katı Aşk - Romantik komedi.

Aşk Ağlatır - Duygusal bir aşk hikayesi.

Gülperi - Aile ve dram.

Kiralık Aşk - Romantizm ve komedi.

YÖNETMEN ŞENOL SÖNMEZ KİMDİR?

Şenol Sönmez, 28 Şubat 1980'de İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü'nden mezun olduktan sonra, kariyerine Tarkan Karlıdağ'ın yanında reji asistanı olarak başladı. İbo Şov programında yönetmen yardımcısı olarak görev aldı. Yönetmenlik kariyerine 2006 yılında "Doktorlar" dizisi ile adım atan Sönmez, ardından pek çok başarılı projeye imza attı.

Sönmez, yönettiği her proje ile farklı türlerde denemeler yaparak, Türk televizyon ve sinemasına önemli katkılarda bulundu. Son olarak "Esas Oğlan" dizisi ile ekranlara gelen Şenol Sönmez, bu projede Hadise ile tanışarak özel hayatında da gündeme geldi.

ŞENOL SÖNMEZ KİMDİR?

Şenol Sönmez, 1980 İstanbul doğumlu bir yönetmen. İstanbul Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu ve kariyerine reji asistanı olarak başlamıştır.

ŞENOL SÖNMEZ KAÇ YAŞINDA?

Şenol Sönmez, 28 Şubat 1980 doğumlu, bu da onu 44 yaşında yapar.

ŞENOL SÖNMEZ'İN EN BİLİNEN FİLMLERİ HANGİLERİ?

En bilinen filmleri arasında "Ağlak Arif", "Öldür Beni Sevgilim", "Leke" ve "Tutar mı Tutar" sayılabilir.

ŞENOL SÖNMEZ'İN SEVGİLİSİ KİM?

Şenol Sönmez'in sevgilisi, şarkıcı ve oyuncu Hadise'dir. İkili, "Esas Oğlan" dizisinin setinde tanışmış ve birlikte olduklarını sosyal medyada paylaşmışlardır.