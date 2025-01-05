Serdal Adalı Beşiktaş’ın başına Sergen Yalçın’ın mı getiriyor? 5 futbolcunun gönderilmesini istedi

05 Ocak 2025 16:50 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 16:52

Başkan Serdal Adalı, yurt dışından dönen Sergen Yalçın’la yüz yüze görüşeceği belirtilirken, Yalçın’ın 5 transfer talep edip 5 futbolcunun da gönderilmesini isteyeceği iddia edildi.

Olağanüstü genel kurulda rekor oyla göreve seçilen Başkan Serdal Adalı​, teknik direktör sorununu çözmek için Sergen Yalçın​ ile görüşecek.

SERGEN YALÇIN NE İSTİYOR?

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş​'ın başına geçmesi beklenirken, Başkan Serdal Adalı'dan bazı taleplerinin olacağı öne sürüldü.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Sergen Yalçın, Serdal Adalı'dan 5 transfer​ ve 5 futbolcuyla da yolların ayrılmasını isteyecek.

GÖRÜŞME SONRASINDA BELLİ OLACAK!

Serdal Adalı, iddialara göre yurt dışında bulunan Sergen Yalçın’la birkaç kez telefon görüşmesi yaptı.

Adalı, bu kritik görüşmede Yalçın’a hemen göreve başlaması için resmi teklifte bulunacak ve kendi şartlarını da masaya koyacak.

Sergen Yalçın’ın, bu görüşme sonrasında Beşiktaş’ın yeni hocası olarak göreve başlaması bekleniyor.