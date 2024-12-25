Serdal Adalı’nın yönetim kurulu listesi 2024! Başkanlık seçimine kısa süre kaldı

25 Aralık 2024 16:29 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 16:36

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi heyecanı başladı. 29 Aralık günü olağanüstü kongresinde Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı seçime gidecek. Oy kullanacak olan taraftarların gündeminde ise Serdal Adalı'nın yönetim kurulu 2024 listesinde olan isimler yer aldı.

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu!

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu!

29 Aralık günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan Beşiktaş​ başkanlık seçiminde süreç devam ediyor. Serdal Adalı​ ile Hüseyin Yücel​ yönetim kurulu listesini paylaştı.

İki aday arasında seçim 29 Aralık günü başlayacak ve oy verme işlemleri 17.00'ye kadar devam edecek.

SERDAL ADALI YÖNETİM KURULU LİSTESİ 2024

Başkanlık seçiminde aday olan Serdal Adalı, yönetim kurulunda kimlerin olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Bugün bu amaçlarla yola birlikte çıkacağımız yönetim kurulu arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Yönetim Kurulu kadromuz; alanında uzman, Beşiktaşımız için gecesini gündüzüne katabilecek değerli isimlerden oluşuyor. Her birinin bugün de, gelecekte de Beşiktaşımıza büyük katkılar yapacağına inanıyorum”

Adalı'nın listesinde yer alan isimler şöyle:

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç.

Adalı, 29 Aralık günü seçimde aday olacak.

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Siyah beyazlı ekipte Hasan Arat'ın istifası sonrasında sular durulmadı. Olağanüstü kongre 29 Aralık günü toplanırken Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı arasında yarış başlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacak olan seçimde oy verme işlemleri saat 17.00’de sona erecek.

Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu kadrosu ise şöyle:

Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar

Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin.