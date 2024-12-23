Serdar Adalı kimdir? Beşiktaş'ta başkanlık seçimine sayılı günler kaldı

23 Aralık 2024 15:12 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 15:27

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası üzerine yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurulda aday olan isimlerden biri de Serdar Adalı oldu. Son dönemlerde çıktığı programlar sayesinde taraftarın ilgisini çeken Serdar Adalı'nın hayatı ve ne iş yaptığı gündem oldu. Serdar Adalı 2018-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta ikinci başkanlık yapmıştı.

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Adayların kim olduğu merak edildi

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Adayların kim olduğu merak edildi

Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı bir araya geldi!

Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı bir araya geldi!

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş​'ta BaşkanHasan Arat​, sağlık sorunları nedeniyle görevinden geçtiğimiz günlerde istifa etti.

İstifanın ardından Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurulun yapılmasına karar verildi.

Genel kurulda Hasan Arat'ın yerine göreve gelen Hüseyin Yücel​ ve Serdar Adalı karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından Serdar Adalı kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor sorularının cevapları araştırılıyor.

SERDAR ADALI KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

İş insanı Serdar Adalı, 1 Şubat 1964 yılında Adana​'da dünyaya geldi.

Babasının rahatsızlığından dolayı California Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bırakan Serdar Adalı 1984 yılında iş hayatına atıldı.

Ailesinin desteği ile kurduğu Adalı Holding, inşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında faaliyet gösteriyor.

Spor yöneticiliği tarafında ise Serdar Adalı, 2012 yılında Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı olarak görev yaptı.

2009-2012 yılları arasında Yıldırım Demirören başkanlığındaki Beşiktaş kulübünde futbol şube sorumlusu ve asbaşkan olarak görev yaptı.

25 Mayıs 2013'te ise Beşiktaş başkanlığı için aday oldu ancak seçimleri kaybetti.

2018-2019 yılları arasında Fikret Orman döneminde Beşiktaş'ın ikinci başkanı olarak görev yaptıktan sonra tekrar seçimlerde aday oldu.

Ancak Ahmet Nur Çebi'nin ardından ikinci olarak seçimleri kaybetti.

3 Aralık 2023'te yapılan Beşiktaş genel kurul seçimlerinde ise Hasan Arat ile karşı karşıya geldi. Tekrar seçimleri kaybeden Serdar Adalı 2024 Beşiktaş Olağanüstü Kongresi'nde tekrar aday olduğunu açıkladı.

Serdar Adalı, evli ve iki çocuk babasıdır.