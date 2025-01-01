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Serenay Aktaş kimdir? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
01 Ocak 2025 17:45 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 17:54
Serenay Aktaş kimdir? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor

Survivor 2025 sezonu başlarken oyuncular da tek tek araştırılmaya başlandı. Yarışmada öne çıkan ve konuşulan isimlerden biri de Serenay Aktaş oldu. Serenay Aktaş’ın kariyeri merak konusu oldu.

Survivor2025​ yarışması 1 Ocak (bu akşam) ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Survivor All Star ve Gönüllüler takımı 2025 sezonu boyunca heyecanlı yarışmalarla izleyici karşısına çıkacak.

Serenay Aktaş kimdir? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor - 1. Resim

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

Serenay Aktaş 1 Ekim 1993 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra, Serenay Aktaş Kanıt dizisinde oyunculuk yaptı.

Aktaş, Arka Sıradakiler dizinde Gülüm karakteriyle tanındı.

Kanal D'nin Meryem dizisinde Burcu Komiser rolünü canlandırdı.

Serenay Aktaş 2021 yılında ise, FOX'ta yayımlanan Savaşçı adlı dizide başrol karakter olarak Teğmen Selcen Efe karakterini canlandırdı.

Serenay Aktaş kimdir? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor - 2. Resim

SURVİVOR 2025 ALL STAR TAKIMIN’DA KİMLER VAR?

Survivor 2025 All Star takımında; İsmail Balaban​, Zeynep Alkan, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı yer alacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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