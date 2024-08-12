Serenay Sarıkaya'nın oynadığı Netflix dizisi Şahmaran Adana, Tarsus ve Datça'da çekildi

12 Ağustos 2024 16:48 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 17:02

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in olduğu yönetmen koltuğunda Umur Turagay ile Bertan Başaran'ın oturduğu Şahmaran dizisinin ikinci sezonu yayınlandı.

Yeni sezonun yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından dizinin nerede çekildiği merak edildi.

ŞAHMARAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İlk sezonu 20 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan Şahmaran dizisi Mersin'in Tarsus, Muğla'nın Datça ilçeleri ve Adana olmak üzere üç ayrı şehirde çekildi.

ŞAHMARAN DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Şahmaran dizisinin oyuncuları arasında Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Mert Ramazan Demir, Abru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Ayşe Lebriz Berkem, Ece Ertez, Beran Soysal ve Almina Günaydın yer alıyor.

ŞAHMARAN DİZİSİ SENARİSTİ KİMDİR?

Şahmaran dizisinin senaristliğini Türkiye'nin en ünlü dizilerinden biri olan Ezel'in senaristliğini yapan Pınar Bulut yapıyor.