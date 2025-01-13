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Serginho transferi bitti mi? Beşiktaş’ın yeni Quaresma'sı iddiası

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
13 Ocak 2025 19:27 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 19:33
Serginho transferi bitti mi? Beşiktaş’ın yeni Quaresma&#039;sı iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Viborg forması giyen kanat oyuncusu Serginho ile ilgilendiği iddia edildi. Serginho’ya Beşiktaş’ın yeni Quaresma'sı gözüyle bakılıyor.

Sezona hızlı bir başlamasına rağmen devamını getiremeyen ve başkanlık değişimi yaşanan Beşiktaş'ta transfer dönemi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Serginho transferi bitti mi? Beşiktaş’ın yeni Quaresma'sı iddiası - 1. Resim

SERGİNHO TRANSFERİ BİTTİ Mİ?

Kulislerde dolaşan son iddialara göre Beşiktaş, Danimarka Ligi ekiplerinden Viborg'da forma giyen kanat oyuncusu Serginho ile ilgileniyor.

La Liga takımı Espanyol da sağ ayaklı futbolcuyu renklerine bağlamayı istiyor.

Serginho transferi bitti mi? Beşiktaş’ın yeni Quaresma'sı iddiası - 2. Resim

SERGİNHO PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Güncel piyasa değeri 1.7 milyon Euro olarak belirtilen Serginho'nun takımı Viborg ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Çıkan haberlerin ardından Beşiktaşlı taraftarlar ise Serginho'yu futbol stili olarak bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen yıldız futbolcu Quaresma'ya benzetti.

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Kaynak: TGRT Haber

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