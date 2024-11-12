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Sergio Ramos, Real Madrid için sinyal verdi! Ortalık çalkalandı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
12 Kasım 2024 19:01 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 19:05
Sergio Ramos, Real Madrid için sinyal verdi! Ortalık çalkalandı

Sergio Ramos’un paylaşımı savunmada sıkıntı yaşayan Real Madrid'de taraftarları heyecanlandırdı. Efsane oyuncunun Real Madrid’e geri döneceği iddiaları konuşuluyor.

Sakatlık yaşayan Eder Militao’nun sezonu kapatması sonrası Real Madrid efsanesi Sergio Ramos’un yaptığı paylaşımlar transfer iddialarını gündeme getirdi.

SERGİO RAMOS, REAL MADRİD’E Mİ DÖNÜYOR?

Ramos sosyal medya hesabında paylaştığı videoda kondisyon çalışmalarına devam ederken, "Kendimi güçlü hissediyorum" notunu düştü.

Sergio Ramos, Real Madrid için sinyal verdi! Ortalık çalkalandı - 1. Resim

38 yaşındaki Sergio Ramos, yaz aylarında Sevilla'dan ayrılmış ve herhangi bir takımla anlaşma sağlayamamıştı.

MİLİTAO SEZONU KAPADI

LaLiga ekibi Real Madrid’de Eder Militao’nun yanı sıra David Alaba ve Dani Carvajal da uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Sergio Ramos, Real Madrid için sinyal verdi! Ortalık çalkalandı - 2. Resim

Militao'nun sağ dizindeki ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapattığı kulüp tarafından doğrulandı.

Bu durum, teknik direktör Carlo Ancelotti'yi de savunma hattında zorluklarla baş başa bıraktı.

Sıkça Sorulan Sorular
Ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle

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Kaynak: TGRT Haber

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