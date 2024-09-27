Serhat Akın, Karlsruher SC takımının altyapısında yetişti

27 Eylül 2024 11:04 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 11:06

Fenerbahçe’nin eski milli futbolcusu Serhat Akın, İstanbul Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.

Futbol yorumcusu olarak katıldığı program çıkışında Beykoz'da Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta ayağından vurulan eski milli futbolcu Akın, saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu.

SERHAT AKIN KİMDİR?

5 Haziran 1981 yılında Almanya’nın Bretten kentinde dünyaya gelen Niyazi Serhat Akın, futbola 1991 yılında Almanya’nın Karlsruher SC takımının altyapısında yetişti.

2000 yılında Fenerbahçe​ Spor Kulübüne transfer olan Serhat Akın, milli takıma yükseldi. Fenerbahçe’den sonra RSC Anderlecht'e transfer olan futbolcu, 2006-2007 sezonunda Almanya'nın 1. FC Köln takımına kiralık olarak transfer oldu.

2008 yılında Kocaelispor​'la anlaşan futbolcu, burada 1 yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından ligin 15.haftasında Kocaelispor'dan para alamadığı ve beklediği ilgiyi göremediği için sözleşmesini tek taraflı fesh etti.

2012-13 sezonunun yaz transfer döneminde 1. Lig ekiplerinden Denizlispor ile anlaşan Serhat Akın, 22 Ağustos 2013 tarihinde Almanya 4. Ligi Regionalliga takımlarından Berliner AK 07 ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye’de Fenerbahçe, Kocaelispor, Konyaspor, Turgutluspor, Altay SK gibi takımlarında forma giyen Serhat Akın, günümüzde futbol yorumculuğu yapıyor.

SERHAT AKIN NEDEN 24 NUMARA GİYİYOR?

Serhat Akın, babasının Erzincanlı olması sebebiyle genellikle 24 numara forma giymekte.

SERHAT AKIN’A NEDEN SALDIRI YAPILDI?

Futbol yorumcusu olarak katıldığı program çıkışında Beykoz'da Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta ayağından vurulan eski milli futbolcu Akın, saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu. Akın yaptığı açıklamada “ Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı. Eski futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bilinirken hayatı ise mercek altına alındı.