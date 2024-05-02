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02 May 2024 16:32 - Güncelleme : 02 May 2024 16:39

Sertab Erener, 21 yıl sonra 9 Mayıs akşamı Eurovision 2024 yarı finalinde performans sergileyecek

Eurovision tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olan Sertab Erener, 21 yıl aranın ardından Eurovision sahnesine geri dönüyor. 9 Mayıs akşamı düzenlenecek olan Eurovision 2024 yarı finalinde performans sergileyecek olan Erener'in “Everyway That I Can” performansı heyecanla bekleniyor. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Sertab Erener, 21 yıl sonra 9 Mayıs akşamı Eurovision 2024 yarı finalinde performans sergileyecek

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım başladı. Yarışmanın iki yarı finali, 7 ve 9 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılacak. 11 Mayıs'ta ise büyük finalde kazanan ülkenin belirleneceği heyecan dolu gece gerçekleşecek. Büyük bir sürpriz olarak, bu seneki yarışmada Sertab Erener'in de performans sergileyeceği açıklandı. Detaylar haberimizde!

Sertab Erener'in yanı sıra, daha önceki yıllarda ülkelerine birincilik getiren isimler de yarı finallerde sahne alacak.

Ünlü pop yıldızı Benjamin Ingrosso, birinci yarı finalin konuğu olarak izleyicilerle buluşacak.

Erener ise 9 Mayıs akşamı, 2003 yılında Türkiye'ye birinciliği getiren "Everyway That I Can" şarkısını seslendirecek.

Sertab Erener, 21 yıl sonra 9 Mayıs akşamı Eurovision 2024 yarı finalinde performans sergileyecek - 1. Resim

Sertab Erener, İstanbul konserinde Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten davet aldığını açıkladı.

Yarışma gecesi için özel bir hazırlık sürecine girdiğini, "Everyway That I Can" şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini belirtti.

 

Kaynak: TGRT Haber
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