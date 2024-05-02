02 May 2024 16:32 - Güncelleme : 02 May 2024 16:39
Sertab Erener, 21 yıl sonra 9 Mayıs akşamı Eurovision 2024 yarı finalinde performans sergileyecek
Eurovision tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olan Sertab Erener, 21 yıl aranın ardından Eurovision sahnesine geri dönüyor. 9 Mayıs akşamı düzenlenecek olan Eurovision 2024 yarı finalinde performans sergileyecek olan Erener'in “Everyway That I Can” performansı heyecanla bekleniyor. İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Kaynak: TGRT Haber