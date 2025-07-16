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 | Hüseyin Bahcivan

Sertaç Taşdelen kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Faladdin ve Binnaz isimli uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Taşdelen'in mal tüm mal varlığına el konularak gözaltı kararı alındı. Kararın ardından Sertaç Taşdelen kimdir, kaç yaşında gibi sorular gündeme geldi.

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Sertaç Taşdelen kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı alındı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 11:11

Milyonlarca kullanıcısı olan "Faladdin" ve "Binnaz" isimli uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Sertaç Taşdelen'in banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konularak, hakkında kararı verildi. Taşdelen'e fal bakmak ve bu amaçla bilişim sistemi kurarak gelir elde edip suç gelirlerini yurt dışına çıkarmak suçlamaları yöneltiliyor.

Vatandaşlar tarafından ise Sertaç Taşdelen kimdir, kaç yaşında sorularının cevapları merak ediliyor.

Sertaç Taşdelen kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı alındı

SERTAÇ TAŞDELEN KİMDİR?

Sertaç Taşdelen 1983 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitimine devam eden Sertaç Taşdelen kariyerine yönetim danışmanı olarak başladı.

İlk olarak Dubai'de faaliyet gösteren Ernst & Young adlı şirkette görev aldı. Daha sonra 2010 yılında Singapur'a transfer oldu. Kurumsal kariyerinin ardından 2012 yılında "Binnaz Abla" adlı uygulamayı çıkardı. Sertaç Taşdelen, 2017 yılında ise "Faladdin" adlı uygulamayı kurdu.

"Faladdin" adlı uygulamanın Google Play Store'da bulunan açıklamalarına göre 25 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Aktif olarak ise uygulamanın dünya çapında 5 milyondan fazla kullanıcısı olduğu belirtiliyor. "Binnaz Abla" adlı uygulamanın ise 1 milyondan fazla indirmeye sahip olduğu yer alıyor.

SERTAÇ TAŞDELEN KAÇ YAŞINDA?

1983 yılında doğan Sertaç Taşdelen, 2025 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

ETİKETLER
#soruşturma
#gözaltı
#başsavcılık
#Sertaç Taşdelen
#Faladdin
#Binnaz Abla
#Bankaya El Konulması
#Aktüel
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