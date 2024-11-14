Sertap Erener'e Saygı1 konseri için geri sayım başladı

14 Kasım 2024 13:57 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 13:59

Saygı1 konserinin ne zaman olduğuna dair araştırmalar hız kazandı. Oğuzhan Uğur, yeni formatı Saygı1’in ikinci konuğunun Sertap Erener olduğunu kişisel sosyal medya hesabından açıklayarak tanıtımın videosunu yayınladı.

Sertap Erener’e Saygı1 konserine katılacak sanatçılar merak konusu oldu. Aleyna Tilki, Kenan Doğulu, Hande Yener gibi ünlü sanatçıların sahne alacağı Saygı1’in ikinci serisi Volkswagen Arena’da yapılacak.

SAYGI1 SERTAP ERENER KONSERİ NE ZAMAN?

Oğuzhan Uğur’un sunumuyla yapılan Saygı1 konserlerinin ikincisi 20 Kasım Çarşamba günü Volkswagen Arena’da düzenlenecek.

SAYGI1 KONSERLERİNİN İKİNCİSİNE KİMLER KATILACAK?

20 Kasım’da Aleyna Tilki, Kenan Doğulu, Hande Yener gibi müzik dünyasının önde gelen isimleri, Sertab Erener'in müzik kariyerine saygı duruşunda bulunmak amacıyla sahne alacak. Ayrıca Adamlar, Can Ozan, Ceylan Ertem, Emir Can İğrek, Gökhan Türkmen, Fatma Turgut ve Mirkelam gibi pek çok ünlü sanatçı da geceye damgasını vuracak. Canlı bağlantılarla farklı performanslar da izleyicilere sunulacak.