Sevgi Çiçeği sadece Türkiye'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yetişir

02 Haziran 2024 13:28 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 13:44

Türkiye'de uygun iklim koşulları ve dört mevsiminde yaşanması nedeniyle birçok endemik bitki türü yetişiyor.

Endemik bitkiler arasında bulunan sevgi çiçeğinin ise vatandaşlar tarafından dünyada sadece Türkiye'de yetişip yetişmediği merak ediliyor.

Papatyagiller familyasında yer alan sevgi çiçeği sadece Türkiye'de yetişir.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Hacı Hasan Köyü çevresinde yetişen bitki hasırcı çiçeği olarak da biliniyor.

Halk arasında ise yanar döner, gelin düğmesi olarak da bilinen çiçek Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınmıştır.

1848 yılında Rus bilim insanı Pierre de Tchihatcheff tarafından Ankara'nın gölbaşı, Gölbek-Yavrucak bölgelerinde toplanmıştır.

Sevgi çiçeğinin özellikleri ise şöyledir: