Sevk başvurusu nasıl yapılır? 2025 askerlik yerleri netleşti

29 Ocak 2025 11:45 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 12:00

Bugün Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan duyuruya göre askerlik yerleri belli oldu. Yerlerini öğrenen adaylar sevk belge başvurusu yapacak. Belge başvurusunun yapılacağı yer ise gündeme geldi. Askere gidecek olanlar gitmeden yaklaşık 10 gün önce bu belgeyi almalıdır.

2025 yılında askere gidecek olan binlerce kişi bugün MSB tarafından yapılan duyuru ile askerlik yerlerini öğrendi. Gitmeden kısa süre önce alınması gereken sevk belgesi için başvuru gerekiyor. Online veya şubeye giderek başvuru yapabiliyorsunuz.

SEVK BELGE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Askere gidecek olan adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresi ile e- Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra sevk belge başvurusu yapabiliyor. Adaylar askerlik şubelerine giderek de sevk başvuru yapabilirken yanlarında T.C. kimlik kartı olması gerekiyor.

Adaylar online olarak e- Devlet üzerinden kolayca askerlik sevk başvurusunu yapabilir.

ASKERLİK SEVK BELGESİ NE ZAMAN ÇIKAR 2025?

2025 senesinde binlerce aday askere gidecek. 29 Ocak Çarşamba günü MSB tarafından yapılan duyuruya göre yerler belli oldu. Yükümlüler sevk belgelerini sevk tarihinin 10 gün öncesinde e- Devlet veya şube üzerinden almalıdır.

SEVK BELGESİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

ASKERLİK SEVK TARİHİ 2025

Yedek Subay/ Astsubay Adayları ile Er 1. grup 06 Şubat olurken er 2. grup 6 Mart ve er 3. grup 3 Nisan olarak açıklandı.