Şevkat Yerimdar Tezene karakterini Pelin Orhuner oynuyor

23 Haziran 2024 12:46 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 13:11

İlk filmi 2013, ikinci filmi ise 2015 yılında çıkan Şevkat Yerimdar adlı yapımın 2017 yılında FOX TV tarafından dizisi çekildi.

44. bölümünün ardından final yapan dizinin başrollerinde Özgürcan Çevik ve Başak Parlak bulunurken yönetmen koltuğunda ise Bülent İşbilen ve Selin Kılıçaslan bulunuyordu.

Televizyon ekranlarında tekrardan yayınlanan dizide Tezene karakterini oynayan oyuncunun kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

ŞEVKAT YERİMDAR TEZENE KİM?

Şevkat Yerimdar dizisinde Tezene karakterini Pelin Orhuner oynuyor.

Tezene dizide yer alan Gülperi ve Bozkır'ın kızıdır.

1 yıl boyunca depresyonda olan karakter İsmail'i ilk gördüğü anda aşık olmuş ve kendini toparlamıştır.

PELİN ORHUNER KİMDİR?

Pelin Orhuner 1988 yılında Manisa'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitim öğretimini burada tamamladıktan sonra 2006 yılında Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü'ne gitti.

Buradan mezun olduktan sonra oyunculuğa başladı.

PELİN ORHUNER'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER NELER?

Kavak Yelleri - 2017

Aile Saadeti - 2010

Alın Yazım - 2014

Yunus Emre - 2015

Aşk Şarkısı - 2019

Bir Aile Hikayesi - 2019

Suç Unsuru - 2019

Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri - 2023