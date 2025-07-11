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 | Ömer Faruk Dogan

Seyahatlerde yanınızdan ayırmadığınız bu eşya tuvaletlerden 40 kat daha kirli çıktı

Yolculuklarımızın vazgeçilmezi valizler, düşündüğümüzden çok daha kirli olabilir! Londra’da yapılan çarpıcı bir araştırma, valiz tekerleklerinin ortalama bir tuvalet kapağından tam 40 kat daha fazla bakteri taşıdığını ortaya koydu.

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Seyahatlerde yanınızdan ayırmadığınız bu eşya tuvaletlerden 40 kat daha kirli çıktı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 17:40

Yolculuklarımızda yanımızdan ayırmadığımız valizler, göründüğünden çok daha fazla mikrop barındırıyor olabilir. Londra'da yapılan araştırmaya göre, valiz tekerlekleri ortalama bir tuvalet kapağından 40 kat daha fazla taşıyor.

Daily Mail'in haberine göre, on farklı valiz üzerinde yapılan incelemelerde, her bir tekerlekten alınan örneklerde yüzlerce bakteri ve mantar kolonisi tespit edildi. Bu mikroskobik canlılar arasında gıda zehirlenmesine, enfeksiyonlara ve solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabilecek zararlılar da yer alıyor.

Seyahatlerde yanınızdan ayırmadığınız bu eşya tuvaletlerden 40 kat daha kirli çıktı

40 KAT DAHA KİRLİ

Laboratuvar sonuçları, her üç santimetrekarelik tekerlek yüzeyinde yaklaşık 400 koloni oluşturan birim (CFU) bulunduğunu gösterdi. Bu oran, tuvalet kapaklarında görülen ortalama 10 CFU'nun neredeyse 40 katı olarak karşımıza çıkıyor.

Özellikle yumuşak kabuklu valizlerin, nemi ve kirleri tutarak küf oluşumuna zemin hazırladığı da vurgulandı. Daha da önemlisi, pek çok yolcunun kirli tekerlekleri otel yataklarına, masalara ve dolaplara yerleştirmesinin, mikropların seyahatlerle yayılmasına neden olduğu belirtildi.

Tekerleklerden alınan örnekler mikroskop altında incelendiğinde, insan veya hayvan dışkısından kalma kalıntılar, siyah tüylü sporlar ve deri döküntüsü içeren kalın mikrop kümeleri ortaya çıktı. Verilere göre, havaalanlarından günde yaklaşık 2,9 milyon kişi ediyor. Bu da mikropların evlere ve otellere yayılma riskini her zamankinden daha yüksek hale getiriyor.

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ETİKETLER
#bakteri
#mikroplastik
#Seyahat
#Valizler
#Tuvalet Kapakları
#Aktüel
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