Sezai Altekin kimdir, neden öldü? Cenaze töreninin ne zaman, nerede yapılacağı açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

31 Ocak 2025 11:25 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 11:25

İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda birçok oyunda oynayan ünlü oyuncu ve ses sanatçısı Sezai Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından Sezai Altekin kimdir, neden öldü sorularının cevabı araştırılıyor. Sezai Altekin'in cenaze töreninin programı da belli oldu.

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Tatar Ramazan, İlişki Durumu Karışık, Yuvam, Paşa Gönlüm gibi yapımlarda oynayan ünlü sanatçı Sezai Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasında vefatıyla büyük üzüntü yaşatan Sezai Altekin'in hayatı ve kariyeri gündem oldu. SEZAİ ALTEKİN KİMDİR, SESLENDİRDİĞİ YAPIMLAR? Sezai Altekin 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1966 yılında oyunculuğa başlayan Sezai Altekin, emekli oluncaya kadar Şehir Tiyatroları'nda görev aldı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yaptı. Özellikle Şirinler adlı çizgi filmde seslendirdiği "Şirin Baba" adlı karakter ile akıllara kazandı. 2014 yılında Kanal D'de yayınlanan "Paşa Gönlüm" dizisinde oynadığı "Paşa Dede" dizisi ile akıllara kazınan Sezai Altekin, Tatar Ramazan dizisinde beyefendi karakterini oynadı. Son olarak ise ünlü oyuncu 2015-2016 yılları arasında yayınlanan "İlişki Durumu: Karışık" adli dizide rol almıştı. SEZAİ ALTEKİN NEDEN ÖLDÜ? Muğla'da yaşayan ünlü sanatçı Sezai Altekin'in neden hayatını kaybettiği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. SEZAİ ALTEKİN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE? Sezai Altekin'in cenaze namazı açıklanan bilgilere göre bugün (31 Ocak 2025 Cuma) Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan beldesinde kılınacak. İlgili Haberler Son dakika I Oyuncu Sezai Altekin hayatını kaybetti