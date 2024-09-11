SGK GSS prim borcu mobil bankacılık uygulamalarından ödeniyor

11 Eylül 2024 09:21 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 09:54

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) Genel Sağlık Sigortası'na (GSS) 1 Ocak 20112 tarihinde yapılan değişiklikle birlikte prim ödeme zorunluluğu getirilmişti. 2024 yılında SGK GSS prim borcunun nasıl öğrenileceği ve ödeneceği gündem oldu. Konuyla ilgili SGK X (Twitter) hesabından açıklama yaptı.

Türkiye'de 2012 yılından itibaren yürürlüğe giren GSS sistemi sayesinde tüm vatandaşlar sağlık güvencesini elde edebiliyor.

Çalışan vatandaşların GSS primleri işverenleri tarafından ödenirken çalışmayanların ise bireysel olarak ödemesi gerekiyor.

Bu nedenle de her ay çalışmayan vatandaşlara sigorta borcu çıkabiliyor.

Vatandaşlar tarafından SGK GSS prim borcunun nasıl öğrenileceği ve ödeneceği merak ediliyor.

SGK GSS PRİM BORCU NASIL ÖĞRENİLİR?

SGK GSS prim borcunu öğrenmek isteyen vatandaşların ilk önce e-Devlet sistemine giriş yapmaları gerekiyor.

Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu işlemlerinin altında bulunan "Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama" seçeneğine girerek vatandaşlar borçlarını öğrenebiliyor.

SGK GSS PRİM BORCU NASIL ÖDENİR?

SGK'nın resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda yer alan bilgilere göre GSS prim borcu bütün bankaların bankamatik, internet ya da mobil bankacılık uygulamasından ödenebiliyor.

Uygulamadan ödeyecek olan vatandaşların giriş yaptıktan sonra "Ödemeler" seçeneğine tıklamaları gerekiyor.

Daha sonra "SGK Ödeme" seçeneğini seçerek prim grubunda "Diğer Tahsilatlar", prim tipinde ise "GSS Prim"i seçmeliler.

T.C. Kimlik numaralarını da doldurduktan sonra vatandaşlar SGK GSS prim borçlarını ödeyebiliyor.

SGK GSS PRİM BORCU EN AZ KAÇ AY ÖDENMEZSE SAĞLIKTAN YARARLANILMAZ?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yer alan bilgilere göre genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 60 günden fazla GSS prim borcu ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şartı bulunuyor.