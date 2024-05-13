SGK Uzmanı Özgür Kaya hayatı ve biyografisi
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
13 May 2024 16:29 - Güncelleme : 13 May 2024 16:49
Türkiye'nin sosyal güvenlik alanında önemli bir ismi olan Özgür Kaya, akciğer yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Peki, Özgür Kaya kimdir? İşte Kaya'nın hayatı ve kariyeri...
Türkiye'nin sosyal güvenlik alanındaki önemli isimlerinden biri olan Özgür Kaya, 1972 yılında Kütahya'nın Gediz ilçesinde doğdu.
Bugün, 13 Mayıs günü gelen yaşamını yitirdiği haberi ile sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.
Özgür Kaya, ilkokul ve ortaokulu Çavdarhisar ilçesinde tamamladı.
Eğitimini sürdürürken özel bir şirkette sosyal işler ve personel departmanında çalışarak deneyim kazanmıştır.
Sn. Ali Tezel'in koordinatörlüğünde düzenlenen kapsamlı Sosyal Güvenlik Uzmanlığı eğitimini başarıyla tamamlayarak Sosyal Güvenlik Uzmanı unvanını kazanmıştır.
Özgür Kaya'nın vefatı, sosyal güvenlik camiasında büyük bir üzüntü ile karşılandı.
Kaynak: TGRT Haber