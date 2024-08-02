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SGK, vergi borcu ödeme sorgulama gibi işlemlerin yapıldığı E-Devlet kullanıcı sayısı, 66 milyonu buldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
02 Ağustos 2024 15:59 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 16:01
SGK, vergi borcu ödeme sorgulama gibi işlemlerin yapıldığı E-Devlet kullanıcı sayısı, 66 milyonu buldu

Vatandaşların devlet dairelerinde yapabildiği işlemleri internet üzerinden hızlı ve güvenli yapmalarına imkan tanıyan E-Devlet’in kullanıcı sayısı 66 milyon oldu.

Türkiye’nin Dijital Yüzü olarak hizmet veren E-Devlet uygulamasının kullanıcısı özellikle Covid-19 Pandemi döneminde oldukça artmıştı. Kullanıcı hedefi 66 milyon olan E-Devlet yıl sonu hedefini Ağustos ayı itibarıyla geride bıraktı.

E-DEVLET’İ KAÇ KİŞİ KULLANIYOR?

Kamu dairelerindeki işlemleri tek tuşla kolaylaştıran E-Devlet uygulamasına duyulan ihtiyaç özellikle Covid-19 sebebiyle yaşanan pandemi döneminde oldukça arttı.

1056 kuruma ait 8 bin 309 hizmet sunulan E-Devlet uygulamasının kullanıcı sayısı 66 milyonu buldu.

SGK, vergi borcu ödeme sorgulama gibi işlemlerin yapıldığı E-Devlet kullanıcı sayısı, 66 milyonu buldu - 1. Resim

E-DEVLET’TE EN ÇOK KULLANILAN HİZMETLER NELER?

2024 yılında E-Devlet uygulamasında en çok kullanılan hizmetler; Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi 467 milyon 997 bin 494, Çalışma Hayatım Bütünleşik Hizmeti 207 milyon 264 bin 374, Gelir İdaresi Başkanlığı-Vergi Borcu Sorgulama  ve Ödeme 184 milyon 558 bin 684 olarak belirlendi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER NELER?

1056 kuruma ait hizmet sunan E-Devlet’in verdiği hizmetler şu şekildedir;

Sorgulama Hizmetleri
Başvuru Hizmetleri
Bütünleşik Hizmetler (Birden fazla kurumun hizmetleri birleştirilerek oluşturulan hizmetler)
Belge Üretme Hizmetleri
Ödeme Hizmetleri
Bilgilendirme Hizmetleri
Ödeme Hizmetleri
Abonelik Hizmetleri

E-DEVLET GEÇERSİZ KULLANICI NE DEMEK?

e-Devlet Kapısı hesabında oturumun açıldığı kişiye ait kimlik kartı dışında başka bir kimlikle doğrulama yapılması durumunda bu hata ile karşılaşılır. Kimlikle doğrulamanın hesap sahibinin kimliği ile yapılması gerekmekte.

SGK, vergi borcu ödeme sorgulama gibi işlemlerin yapıldığı E-Devlet kullanıcı sayısı, 66 milyonu buldu - 2. Resim

E-DEVLET’İN FAYDALARI NELER?

Tek tuşla kamu hizmetlerine erişim sağlayan E-Devlet uygulamasının faydaları; bilgi iletişimin hızlandırılması, 7/24 hizmet, hızlı işlem süresi ve maliyetin azaltılması şeklinde sıralanabilir.

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Kaynak: TGRT Haber
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