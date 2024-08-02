SGK, vergi borcu ödeme sorgulama gibi işlemlerin yapıldığı E-Devlet kullanıcı sayısı, 66 milyonu buldu
Vatandaşların devlet dairelerinde yapabildiği işlemleri internet üzerinden hızlı ve güvenli yapmalarına imkan tanıyan E-Devlet’in kullanıcı sayısı 66 milyon oldu.
Türkiye’nin Dijital Yüzü olarak hizmet veren E-Devlet uygulamasının kullanıcısı özellikle Covid-19 Pandemi döneminde oldukça artmıştı. Kullanıcı hedefi 66 milyon olan E-Devlet yıl sonu hedefini Ağustos ayı itibarıyla geride bıraktı.
E-DEVLET’İ KAÇ KİŞİ KULLANIYOR?
Kamu dairelerindeki işlemleri tek tuşla kolaylaştıran E-Devlet uygulamasına duyulan ihtiyaç özellikle Covid-19 sebebiyle yaşanan pandemi döneminde oldukça arttı.
1056 kuruma ait 8 bin 309 hizmet sunulan E-Devlet uygulamasının kullanıcı sayısı 66 milyonu buldu.
E-DEVLET’TE EN ÇOK KULLANILAN HİZMETLER NELER?
2024 yılında E-Devlet uygulamasında en çok kullanılan hizmetler; Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi 467 milyon 997 bin 494, Çalışma Hayatım Bütünleşik Hizmeti 207 milyon 264 bin 374, Gelir İdaresi Başkanlığı-Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme 184 milyon 558 bin 684 olarak belirlendi.
E-DEVLET ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER NELER?
1056 kuruma ait hizmet sunan E-Devlet’in verdiği hizmetler şu şekildedir;
Sorgulama Hizmetleri
Başvuru Hizmetleri
Bütünleşik Hizmetler (Birden fazla kurumun hizmetleri birleştirilerek oluşturulan hizmetler)
Belge Üretme Hizmetleri
Ödeme Hizmetleri
Bilgilendirme Hizmetleri
Ödeme Hizmetleri
Abonelik Hizmetleri
E-DEVLET GEÇERSİZ KULLANICI NE DEMEK?
e-Devlet Kapısı hesabında oturumun açıldığı kişiye ait kimlik kartı dışında başka bir kimlikle doğrulama yapılması durumunda bu hata ile karşılaşılır. Kimlikle doğrulamanın hesap sahibinin kimliği ile yapılması gerekmekte.
E-DEVLET’İN FAYDALARI NELER?
Tek tuşla kamu hizmetlerine erişim sağlayan E-Devlet uygulamasının faydaları; bilgi iletişimin hızlandırılması, 7/24 hizmet, hızlı işlem süresi ve maliyetin azaltılması şeklinde sıralanabilir.