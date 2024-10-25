SGK’dan hastalara müjde 61 ilaç için geri ödeme desteği

25 Ekim 2024 12:26 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 12:31

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar binlerce hasta tarafından merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesindeki ilaç sayılarının artırıldığı belirtildi.

Sağlık skandallarına bir yenisi daha eklendi! 50 milyon liralık yasaklı ilaçları hastalarda kullanmışlar

Sağlık skandallarına bir yenisi daha eklendi! 50 milyon liralık yasaklı ilaçları hastalarda kullanmışlar

Binlerce hastayı sevindirecek müjde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Bakan Işıkhan, 58'i yerli ve üçü ithal üretim olmak üzere 61 ilaç​ geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

GERİ ÖDEME LİSTESİNE HANGİ İLAÇLAR ALINDI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; 9 diyabet​, 5 antitrombotik, 2 Alzheimer ve 1 ITP olmak üzere toplam 61 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

GERİ ÖDEME LİSTESİNDE TOPLAMDA KAÇ İLAÇ VAR?

Bakan Işıkhan, vatandaşlara daha etkin hizmet sunmak için bu yılın ocak, ekim ayları döneminde 397 ilacı geri ödeme kapsamına aldıklarını belirterek,

geri ödeme listesinde yer alan ilaç sayısını 8 bin 786'ya çıkardıkları açıkladı.