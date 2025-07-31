Shakhtar Donetsk Beşiktaş CANLI nereden izlenir? ŞİFRESİZ maç başlıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile Polonya’da mücadele edecek. Krakow’daki Reymana Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00’de başlayacak.

SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçta sahasında 4-2’lik skorla mağlup olan siyah-beyazlılar, turu geçebilmek için Polonya’da en az 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyuyor. Krakow’daki Reymana Stadı’nda oynanacak müsabaka, İspanyol hakem Juan Martinez Munuera tarafından yönetilecek ve TSİ 21.00’de başlayacak.

Beşiktaş turu geçmesi durumunda, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi’nde Rangers ile Panathinaikos arasındaki eşleşmenin kaybedeniyle karşılaşacak. Rangers, ilk maçta Panathinaikos’u 2-0 mağlup etmişti. Eğer Beşiktaş, Shakhtar’a elenirse, yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek ve St. Patrick’s-Kalju eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. İlk maçta St. Patrick’s, Kalju’yu 1-0 yenmişti.

SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma, HT Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve futbolseverler maçı ücretsiz bir şekilde izleyebilecek. Mücadele, tablet, telefon, bilgisayar ya da televizyon üzerinden HT Spor’un resmi internet sitesi aracılığıyla takip edilebilecek.

İlk maçta alınan 4-2’lik yenilginin ardından siyah-beyazlılar, turu geçmek için sahada önemli bir reaksiyon göstermek zorunda. Maçın yayın bilgilerine ek olarak, İstanbul’da 105.4 radyo frekansından da canlı olarak dinlenebilecek. Üçüncü eleme turu maçları ise 7 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU İLK 11'LER

Shakhtar Donetsk’in sahaya çıkacağı 11 şu şekilde:

Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique, Marlon, Santana, Ocheretko, Pedrinho, Kevin, Elias.

Beşiktaş’ın ilk 11’i ise şu şekilde:

Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Demir Ege, Kartal, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Abraham.

SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı, HT Spor tarafından canlı olarak yayınlanacak ve uydu üzerinden izlenebilecek. Yayın, Digitürk’te 75, D-Smart’ta 79, Tivibu’da 87, Kablo TV’de 227 ve Turkcell TV+’ta 73 numaralı kanallardan takip edilebilecek. Ayrıca HT Spor’un resmi internet sitesi üzerinden de ücretsiz olarak izlenebilecek.

SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Futbolseverler, Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş arasındaki maçı HT Spor’dan canlı izleyebilecek. Uydu yayını için 42° Doğu Uydusu, Batı Beam, 11837 Vertical (Dikey) frekansı ve 30000 sembol oranı kullanılacak. Ayrıca maç, Digitürk 75, D-Smart 79, Tivibu 87, Kablo TV 227 ve Turkcell TV+ 73 numaralı kanallardan canlı olarak yayınlanacak.

HT Spor’un resmi internet sitesi üzerinden de ücretsiz olarak izlenebilecek olan mücadele, tablet, telefon, bilgisayar ve televizyon gibi farklı cihazlardan takip edilebilecek. Beşiktaş’ın turu geçebilmesi için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı olduğu bu maçta, siyah-beyazlılar eksik oyuncular nedeniyle zorlu bir sınav verecek.

HT SPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ İZLE

HT Spor, Beşiktaş’ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı bu kritik maçı şifresiz olarak yayınlayacak. Ayrıca HT Spor’un resmi internet sitesi üzerinden de ücretsiz yayın sunulacak, böylece maç tablet, telefon, bilgisayar veya televizyondan takip edilebilecek.