Shakhtar Donetsk Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Orkun Kökçü sakatlık durumu

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu karşılaşmaları kapsamında bugün temsilcimiz Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk geçtiğimiz hafta Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, Ukrayna ekibi karşısında kendi evinde 4-2 mağlubiyet aldı. Tur şansını zora sokan Beşiktaş bugün rakibini en az 3 farkla yenmeye çalışacak.

90 dakikada Beşiktaş, Shakhtar'ı iki farkla yenerse karşılaşma uzatmalara gidecek. Beraberlik, mağlubiyet veya daha az farklı bir skor ile karşılaşma sonlanırsa Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.

Kritik karşılaşma öncesi Beşiktaş'ta, yıldız futbolcu Orkun Kökçü'nün de sakatlık durumu belirsizliğini koruyor. Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri ise merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇ KADROSU

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçları kapsamında oynanacak olan mücadelede Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu, Can Keleş ve Fahri Ay'ın sakatlığı bulunuyor. 3 futbolcu da mücadelede forma giymeyecek. Ayrıca siyah-beyazlılardan önümüzdeki günlerde transfer olması beklenen Gedson Fernandes'de Polonya kamp kadrosuna alınmadı.

Shakhtar Donetsk tarafında ise Dmytro Kryskiv, Diego Arroyo ve Danylo Udod sakatlıkları nedeniyle maçta oynamayacaklar.

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobisas, Bondar, Matviyenko, Pedrinho, Gomes, santana, Ocheretko, Sudakov, Kevin, Eguinaldo

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joa Mario, Abraham

ORKUN KÖKÇÜ SAKATLIK DURUMU

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer karşılaşma öncesi yapılan basın toplantısında Orkun Kökçü hakkında açıklamalarda bulundu. Orkun Kökçü'nün ufak bir sakatlığı olduğunu belirten Ole Gunnar Solskjaer, rövanş maçında son antrenmandaki durumuna göre karar alacaklarını belirtti.