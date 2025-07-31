Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Orkun Kökçü sakatlık durumu

Beşiktaş bugün UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu karşılaşmaları kapsamında Shakhtar Donetsk ile rövanş maçına çıkacak. Karşılaşmaya saatler kala Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maç kadrosu gündeme geldi. Kritik karşılaşma öncesinde Orkun Kökçü'nün sakatlık durumu ise belirsizliğini koruyor. Taraftarlar tarafından Shakhtar Donetsk - Beşiktaş muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Shakhtar Donetsk Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Orkun Kökçü sakatlık durumu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 17:00

2. ön eleme turu karşılaşmaları kapsamında bugün temsilcimiz ile geçtiğimiz hafta Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, Ukrayna ekibi karşısında kendi evinde 4-2 mağlubiyet aldı. Tur şansını zora sokan Beşiktaş bugün rakibini en az 3 farkla yenmeye çalışacak.

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Orkun Kökçü sakatlık durumu

90 dakikada Beşiktaş, Shakhtar'ı iki farkla yenerse karşılaşma uzatmalara gidecek. Beraberlik, mağlubiyet veya daha az farklı bir skor ile karşılaşma sonlanırsa Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.

Kritik karşılaşma öncesi Beşiktaş'ta, yıldız futbolcu 'nün de durumu belirsizliğini koruyor. Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Shakhtar Donetsk , muhtemel ilk 11'leri ise merak ediliyor.

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Orkun Kökçü sakatlık durumu

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇ KADROSU

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçları kapsamında oynanacak olan mücadelede Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu, Can Keleş ve Fahri Ay'ın sakatlığı bulunuyor. 3 futbolcu da mücadelede forma giymeyecek. Ayrıca siyah-beyazlılardan önümüzdeki günlerde transfer olması beklenen Gedson Fernandes'de Polonya kamp kadrosuna alınmadı.

Shakhtar Donetsk tarafında ise Dmytro Kryskiv, Diego Arroyo ve Danylo Udod sakatlıkları nedeniyle maçta oynamayacaklar.

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Orkun Kökçü sakatlık durumu

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobisas, Bondar, Matviyenko, Pedrinho, Gomes, santana, Ocheretko, Sudakov, Kevin, Eguinaldo

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joa Mario, Abraham

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Orkun Kökçü sakatlık durumu

ORKUN KÖKÇÜ SAKATLIK DURUMU

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer karşılaşma öncesi yapılan basın toplantısında Orkun Kökçü hakkında açıklamalarda bulundu. Orkun Kökçü'nün ufak bir sakatlığı olduğunu belirten Ole Gunnar Solskjaer, rövanş maçında son antrenmandaki durumuna göre karar alacaklarını belirtti.

ETİKETLER
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
#orkun kökçü
#shakhtar donetsk
#Sakatlık
#Maç Kadrosu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.