Shakhtar Donetsk Beşiktaş maç sonucu kaç kaç? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi?

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turun rövanşında Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaştı.

İlk maçı 4-2 kaybeden siyah-beyazlılar, rövanşta da Arda Turan’ın öğrencilerine yenildi.

Maça hızlı başlayan Ukrayna ekibi, 12. dakikada Kevin ile golü buldu.

Kau Elias 45+1. dakikada farkı 2'ye çıkardı ve Shakhtar, işi ilk yarıda bitirdi.

Tedavisi devam eden milli oyuncu rkun Kökçü, Shakhtar Donetsk karşısında sahada yer almadı.

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ'NDEN ELENDİ Mİ?

Bu skorla birlikte Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Siyah beyazlılar, Konferans Ligi 3. eleme turu için St. Patrick's ile mücadele edecek.

Üçüncü eleme turundaki maçlar ise 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.