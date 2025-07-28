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 | Hüseyin Bahcivan

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı nerede oynanacak belli oldu! Rövanş maçına sayılı günler kaldı

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçı kapsamında temsilcimiz Beşiktaş bu hafta Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte taraftarlar tarafından Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı nerede oynanacağı araştırılmaya başlandı. Kritik karşılaşmanın oynanacağı stadyum belli oldu.

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Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı nerede oynanacak belli oldu! Rövanş maçına sayılı günler kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 10:35

, 2. eleme turu kapsamında 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Ukrayna ekibi ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, Ukrayna ekibi karşısında 4-2 mağlubiyet ile ayrıldı.

İki takım arasında oynanacak olan rövanş maçı ise 31 Temmuz 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kritik mücadeleye sayılı günler kala taraftarlar tarafından Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı nerede oynanacağını merak etmeye başladı.

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı nerede oynanacak belli oldu! Rövanş maçına sayılı günler kaldı

SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı Ukrayna-Rusya savaşından dolayı Polonya'nın Krakow şehrinde bulunan Reymana Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın maç biletleri ise satışa çıktı. Ukrayna ekibi tarafından açıklanan bilgilere göre deplasman tribünü biletleri 15 Euro olacak.

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı nerede oynanacak belli oldu! Rövanş maçına sayılı günler kaldı

SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Reymana Stadyumu'nda oynanacak olan Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı açıklanan bilgilere göre 31 Temmuz 2025 saat 21.00'da HT Spor ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmada siyah-beyazlıların tur atlayabilmesi için en az 3 farkla rakibini yenmesi gerekiyor. Normal sürede mücadele 2 farkla Beşiktaş galibiyeti ile sonuçlanırsa, maç uzatmalara ve penaltılara gidecek.

Beşiktaş 1 farkla yenerse, berabere kalırsa veya yenilirse UEFA Avrupa Ligi'nden elenecek ve Konferans Ligi'nden devam edecek.

ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
#shakhtar donetsk
#Krakow
#Reymana Stadı
#Aktüel
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