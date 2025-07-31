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 | Hüseyin Bahcivan

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kritik karşılaşmaya saatler kaldı

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı nereden izleneceği belli oldu. Saatler sonra başlayacak olan mücadelede siyah-beyazlıların orta sahasının kritik oyuncularından Gedson Fernandes yer almayacak. Taraftarların gündeminde Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu yer alıyor.

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Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kritik karşılaşmaya saatler kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 18:00

2. eleme turu rövanş maçları kapsamında bugün temsilcimiz , Teknik Direktör Arda Turan önderliğindeki Ukrayna ekibi ile rövanş maçına çıkacak.

İlk karşılaşmada 4-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, mücadeleden kesin bir 3 farklı galibiyet almayı planlıyor.

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kritik karşılaşmaya saatler kaldı

Beşiktaş karşılaşmadan 3 farklı galibiyet alırsa UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna çıkmaya hak kazanacak. Yenilmesi durumunda ise UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek. Taraftarlar tarafından Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kritik karşılaşmaya saatler kaldı

SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE İZLENİR?

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Polonya'nın Krakow şehrinde bulunan Reymana Stadı'nda oynanacak olan Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı açıklanan bilgilere göre HT Spor ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar canlı olarak izleyebilecekler.

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kritik karşılaşmaya saatler kaldı

SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçları kapsamında oynanacak olan Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı bugün (31 Temmuz 2025 Perşembe) saat 21.00'de oynanacak.

Karşılaşmada siyah-beyazlılar tur atlaması durumunda Rangers - Panathinaikos UEFA Şampiyonlar Ligi maçının mağlubu ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşısında tur atlayamazsa UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's - Kalju eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kritik karşılaşmaya saatler kaldı

SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı taraftarlar tarafından HT Spor ekranlarından izlenebilecek.

ETİKETLER
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
#shakhtar donetsk
#2. Eleme Turu
#Ht Spor
#Krakow
#Aktüel
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