Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kritik karşılaşmaya saatler kaldı

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçları kapsamında bugün temsilcimiz Beşiktaş, Teknik Direktör Arda Turan önderliğindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile rövanş maçına çıkacak.

İlk karşılaşmada 4-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, mücadeleden kesin bir 3 farklı galibiyet almayı planlıyor.

Beşiktaş karşılaşmadan 3 farklı galibiyet alırsa UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna çıkmaya hak kazanacak. Yenilmesi durumunda ise UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek. Taraftarlar tarafından Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE İZLENİR?

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Polonya'nın Krakow şehrinde bulunan Reymana Stadı'nda oynanacak olan Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı açıklanan bilgilere göre HT Spor ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar canlı olarak izleyebilecekler.

SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçları kapsamında oynanacak olan Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı bugün (31 Temmuz 2025 Perşembe) saat 21.00'de oynanacak.

Karşılaşmada siyah-beyazlılar tur atlaması durumunda Rangers - Panathinaikos UEFA Şampiyonlar Ligi maçının mağlubu ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşısında tur atlayamazsa UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's - Kalju eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı taraftarlar tarafından HT Spor ekranlarından izlenebilecek.