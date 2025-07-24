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 | Hüseyin Bahcivan

Shakhtar Donetsk hangi ülkenin takımı, teknik direktörü kim? Beşiktaş ile karşılaşacak

Temsilcilerimizden Beşiktaş bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Shakhtar Donetsk'in hangi ülkenin takımı olduğu ve teknik direktörü kim olduğu gündeme geldi. Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü eski milli futbolcumuz yapıyor.

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Shakhtar Donetsk hangi ülkenin takımı, teknik direktörü kim? Beşiktaş ile karşılaşacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 10:33

'nin 2. eleme turu karşılaşmaları bugün oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz bugün Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda saat 21.00'de oynanacak olan karşılaşmada Beşiktaş galibiyet alırsa büyük bir avantaj elde etmiş olacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından 'in hangi ülkenin takımı olduğu ve teknik direktörü kim olduğu araştırılmaya başladı.

Shakhtar Donetsk hangi ülkenin takımı, teknik direktörü kim? Beşiktaş ile karşılaşacak

SHAKHTAR DONETSK HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Shakhtar Donetsk, 1936 yılında 'da kuruldu. Turuncu-siyah renklere sahip olan kulüp daha önce iç saha maçlarını Ukrayna'nın Donetsk şehrinde bulunan Donbas Arena'da oynuyordu. Ancak Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle kulüp iç saha maçlarını Lviv Arena'da oynuyor.

Shakhtar Donetsk hangi ülkenin takımı, teknik direktörü kim? Beşiktaş ile karşılaşacak

Ukrayna'nın en eski ve köklü kulüplerinden biri olan Shakhtar Donetsk'in, 15 1. lig şampiyonluğu bulunuyor. Avrupa kupalarında ise Shakhtar Donetsk'in 1 UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

Shakhtar Donetsk hangi ülkenin takımı, teknik direktörü kim? Beşiktaş ile karşılaşacak

SHAKHTAR DONETSK TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü geçtiğimiz sezon Eyüpspor'u çalıştıran, eski milli futbolcu yapıyor.

ETİKETLER
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
#arda turan
#shakhtar donetsk
#Ukrayna
#Turuncu-siyah
#Şakhtar Donetsk
#Aktüel
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