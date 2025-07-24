Shakhtar Donetsk hangi ülkenin takımı, teknik direktörü kim? Beşiktaş ile karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. eleme turu karşılaşmaları bugün oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Beşiktaş bugün Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda saat 21.00'de oynanacak olan karşılaşmada Beşiktaş galibiyet alırsa büyük bir avantaj elde etmiş olacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Shakhtar Donetsk'in hangi ülkenin takımı olduğu ve teknik direktörü kim olduğu araştırılmaya başladı.

SHAKHTAR DONETSK HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Shakhtar Donetsk, 1936 yılında Ukrayna'da kuruldu. Turuncu-siyah renklere sahip olan kulüp daha önce iç saha maçlarını Ukrayna'nın Donetsk şehrinde bulunan Donbas Arena'da oynuyordu. Ancak Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle kulüp iç saha maçlarını Lviv Arena'da oynuyor.

Ukrayna'nın en eski ve köklü kulüplerinden biri olan Shakhtar Donetsk'in, 15 1. lig şampiyonluğu bulunuyor. Avrupa kupalarında ise Shakhtar Donetsk'in 1 UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

SHAKHTAR DONETSK TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü geçtiğimiz sezon Eyüpspor'u çalıştıran, eski milli futbolcu Arda Turan yapıyor.