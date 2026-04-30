Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Crystal Palace maçı CANLI yayınlanacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde futbolseverleri heyecanlandıran bir eşleşme sahne alıyor. Shakhtar Donetsk ile Crystal Palace arasındaki ilk randevu, Avrupa kupalarında kritik bir geceye işaret ediyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında sahne alacak mücadele, bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kanal üzerinden maçı anlık olarak izleyebilecek. Aynı zamanda internet üzerinden erişim sağlayan platformlar da karşılaşmayı takip etme imkanı sunmakta.
TRT 1’in uydu yayınına ek olarak resmi internet sitesi üzerinden yer alan canlı yayın sekmesi sayesinde karşılaşma şifresiz şekilde izlenebiliyor. Uydu üzerinden izlemek isteyenler için TÜRKSAT 4A (42E) uydusunda 11.958 V 27500 5/6 ve 11.794 V/Dikey 30000 3/4 frekans bilgileri üzerinden yayın erişimi sağlanıyor.
Maçın 11’leri şöyledir:
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Ocheretko, Santana, Pedrinho, Gomes, Eguinaldo, Kaua Elias.
Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Canvot, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta.
SHAKTAR DONETSK CRYSTAL PALACE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Karşılaşma, Ukrayna’daki mevcut koşullar nedeniyle tarafsız sahada oynanacak. Mücadeleye Polonya’nın Krakow kentinde bulunan Henryk Reyman Municipal Stadium ev sahipliği yapacak. Bu stat, Avrupa kupalarında farklı organizasyonlara da zaman zaman ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.
Yarı final ilk ayağının bu statta oynanacak olması, iki takım için de farklı bir atmosfer anlamına geliyor. Rövanş karşılaşması ise 7 Mayıs 2026 tarihinde İngiltere’deki Selhurst Park stadında gerçekleştirilecek ve final bileti bu maçın ardından netleşecek.
Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyenler TRT 1 ekranlarını tercih edebilecek. Aynı zamanda dijital platform olan Tabii üzerinden de maç yayınına erişim sağlanabiliyor. Böylece farklı cihazlar üzerinden izleme imkânı sunuluyor.
TRT 1’in resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın sekmesi de alternatif izleme yolları arasında bulunuyor. Bu seçenek sayesinde kullanıcılar, internet bağlantısı aracılığıyla herhangi bir ek ücret ödemeden karşılaşmayı takip edebiliyor.