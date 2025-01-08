Siber Güvenlik Başkanlığı nedir, ne iş yapar? Resmi Gazete’de ilan edildi Siber Güvenlik Başkanlığı yetkileri araştırılıyor.

08 Ocak 2025 00:42 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 00:44

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Vatandaşlar Siber Güvenlik Başkanlığı yetki ve görevlerini araştırmaya koyuldu.

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Resmi Gazete'de 8 Ocak tarihle yayımlanan Cumhurbaşkanlığı​ kararnamesi ile Siber Güvenlik​ Başkanlığı kuruldu.

Kararnameye göre Siber Güvenlik Başkanlığı'nın görev ve yetkileri de açıklandı.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI NEDİR, NE İŞ YAPAR?

Siber Güvenlik Başkanlığı Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kamu tüzel kişiliğine sahip olacak.

Yurtdışında Siber Güvenlik Başkanı'nın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararıyla temsilcilik kurulabilecek.

Siber Güvenlik Başkanlığı görevleri arasında şu maddeler sıralandı:

Siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirlemek, eylem planları hazırlamak, mevzuat çalışmalarını yürütmek, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, bunların etkin şekilde uygulanmasını takip etmek. Siber güvenliğe ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda Ar-Ge ve teknoloji transferi yapmak.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI YETKİLERİ NELER?

Siber güvenlik acil durum ve kriz yönetim planları oluşturmak, bu planlar çerçevesinde ortak operasyon merkezleri kurmak Siber Güvenlik Başkanlığı yetkileri arasında yer alıyor.

Ayrıca Siber güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek de Başkanlığın yetkileri arasında.

Başkanlığın hizmet birimleri ise;