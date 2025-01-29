Siirt Belediyesi'ne neden kayyum atandı? Vali Kemal Kızılkaya görevde

29 Ocak 2025 08:51 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 08:57

İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediyesine Vali Kemal Kızılkaya'yı kayyum olarak atadı. Türkiye'nin gündeminde yer alan konunun üzerine Siirt Belediyesi'ne kayyum atanmasının sebebi gündeme geldi.

31 Mart seçimlerinde Siirt Belediyesini Sofya Alağaş kazanmıştı. Yürütülen terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarpıtıldı.

SİİRT BELEDİYESİ'NE NEDEN KAYYUM ATANDI?

Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin sonrasında İçişleri Bakanlığı, Vali Kemal Kızılkaya'nın kayyum olarak atandığını duyurdu.

Siirt Belediye Başkanı Alağaş için Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına karar verildi. Yapılan açıklama ise şöyle oldu:

"Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."