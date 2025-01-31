Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası nedir? 3 disiplin amiri ve 5 teğmene Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası

31 Ocak 2025 18:10 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 18:13

Milli Savunma Bakanlığı sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene, Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası verildiğini açıkladı. Kararın ardından Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezasının anlamı ve gerekçeleri merak edildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile Milli Savunma Bakanlığı sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene, Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası verildiğini açıkladı.

SİLAHLI KUVVETLERDEN AYIRMA CEZASI NEDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 13. maddesine göre; Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası, personelin tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesilmesi veya durumuna göre sözleşmesinin feshedilmesi sonucunu doğurur.

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası alan personel, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri nam ve hesabına verilen eğitimler, kurslar ve seminerler sonucunda elde ettikleri diploma, sertifika, uzmanlık belgesi, kurs bitirme belgesini kullanamazlar ve bunlara bağlı olarak herhangi bir meslek icra edemezler.

SİLAHLI KUVVETLERDEN AYIRMA CEZASINI KİM VERİR?

Bu ceza general ve amiraller haricindeki subaylar, astsubaylar, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin mensubu oldukları MSB ve Kuvvet Komutanlıklarından oluşturulacak yüksek disiplin kurulları tarafından verilir.

Cezanın yürürlüğe girmesi için Milli Savunma Bakanı veya Kuvvet Komutanının onayı gerekir.

5 TEĞMEN VE 3 SIRALI AMİRE SİLAHLI KUVVETLERDEN AYIRMA CEZASI

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrası kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmalarına ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: