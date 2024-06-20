Silahlı saldırıya uğrayan Cengizhan Yurdutek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi
BluTV platformunda yayınlanan "Kıyma" dizisinin setinde oyuncu Cengizhan Yurdutek, silahlı saldırıya uğradı. Ünlü oyuncu saldırıda başından yaralandı.
Sıfır Bir dizisinde oynadığı "Cengo" karakteri ile tanınan Cengizhan Yurdutek, İstanbul Kartal'da "Kıyma" adlı dizinin çekimleri sırasında silahlı saldırıya uğradı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre saldırganlar, platonun kapısı önünde ekibin hazırlık yaptığı sırada 5 el ateş açtı.
CENGİZHAN YURDUTEK SAĞLIK DURUMU NEDİR?
Açılan ateş sonucunda kafasından yaralanan Cengizhan Yurtdutek'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Silahlı kişiyi fark eden ünlü oyuncunun bankın arkasına saklanması hayatını kurtardı.
Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparak oyuncuların ve ekibin ifadelerini aldı.
CENGİZHAN YURDUTEK'İN ROL ALDIĞI DİZİLER NELER?
Ünlü oyuncu 2017-2019 yılları arasında yer alan Sıfır Bir dizisinde rol aldı.
Dizinin başarısının ardından aynı adlı filmde 2020 yılında oynadı.
2022 yılından beri de BluTV'de yayınlanan Kıyma adlı dizide Poyraz karakterini oynuyor.