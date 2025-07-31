Şile’de denize girmek yasak mı? Kaymakamlıktan duyurusu geldi

Dalgalı denizi olan Şile'yi tercih edenler dikkat! Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruya göre bazı tarihlerde Şile'de denize girmek yasaklandı.

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI 31 TEMMUZ?

Denizinin dalgalı olması nedeniyle olumsuz hava şartları durumunda Şile'de denize girmek yasaklanıyor. Son günlerde etkili olan rüzgar sonrası ise kaymakamlık yeni kararını duyurdu. 31 Temmuz ile 1 Ağustos'ta Şile'de denize girmek yasaklandı.

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK HANGİ GÜNLER YASAK?

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruya göre 31 Temmuz ile 1 Ağustos tarihlerinde denize girmek yasaklandı.

Resmi internet sitesinden yapılan duyuruda yer alan ifadeler şöyle oldu:

"T.C. ŞİLE KAYMAKAMLIĞI

DUYURU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ilçemiz sahillerindeki dalga boyu yüksekliği nedeni ile, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 31 Temmuz 2025 Perşembe ve 01 Ağustos 2025 Cuma günü ilçemiz mülki sınırlarında denize girişler yasaklanmıştır.

KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA DUYURULUR."