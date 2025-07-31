Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Şile’de denize girmek yasak mı? Kaymakamlıktan duyurusu geldi

Havaların ısınmasıyla beraber sevdikleri ile deniz planı yapanların sayısı arttı. Son günlerde etkili olan rüzgar sonrasında Şile Kaymakamlığı denize girme yasağı konusunda duyuru yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şile’de denize girmek yasak mı? Kaymakamlıktan duyurusu geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 12:03

Dalgalı denizi olan 'yi tercih edenler dikkat! Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruya göre bazı tarihlerde Şile'de denize girmek yasaklandı.

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI 31 TEMMUZ?

Denizinin dalgalı olması nedeniyle olumsuz hava şartları durumunda Şile'de denize girmek yasaklanıyor. Son günlerde etkili olan rüzgar sonrası ise kaymakamlık yeni kararını duyurdu. 31 Temmuz ile 1 Ağustos'ta Şile'de denize girmek yasaklandı.

Şile’de denize girmek yasak mı? Kaymakamlıktan duyurusu geldi

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK HANGİ GÜNLER YASAK?

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruya göre 31 Temmuz ile 1 Ağustos tarihlerinde denize girmek yasaklandı.

Şile’de denize girmek yasak mı? Kaymakamlıktan duyurusu geldi

Resmi internet sitesinden yapılan duyuruda yer alan ifadeler şöyle oldu:

"T.C. ŞİLE KAYMAKAMLIĞI

DUYURU

Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ilçemiz sahillerindeki dalga boyu yüksekliği nedeni ile, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 31 Temmuz 2025 Perşembe ve 01 Ağustos 2025 Cuma günü ilçemiz mülki sınırlarında denize girişler yasaklanmıştır.

KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA DUYURULUR."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Doğu Karadeniz'in 6 aylık bal ihracatı 1,2 milyon doları aştı
ETİKETLER
#şile
#Hava Durumu
#Meteoroloji
#Sağlık Uyarısı
#Denize Giriş Yasağı
#Dalga Boyu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.