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 | Hüseyin Bahcivan

Şile'de denize girmek yasak mı? Şile Kaymakamlığı tarafından açıklama yapıldı

İstanbulluların en çok ziyaret ettiği plajların başında gelen Şile'de denize girmenin yasak olup olmadığı gündeme geldi. Özellikle hafta sonları vatandaşların gözde tatil mekanlarının başında gelen Şile plajları için kaymakamlık açıklama yaptı.

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Şile'de denize girmek yasak mı? Şile Kaymakamlığı tarafından açıklama yapıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 12:13

'un deniz tatili konusunda en çok ziyaret alan ilçelerinin başında geliyor. Özellikle yaz aylarında yoğun rağbet gören Şile plajlarında denize girmenin yasak olup olmadığı gündeme geldi.

İstanbul'da yaşayan ve hafta sonu deniz tatili planı yapan vatandaşlar tarafından Şile'de denize girmek yasak mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Konuyla ilgili kaymakamlık tarafından açıklama yapıldı.

Şile'de denize girmek yasak mı? Şile Kaymakamlığı tarafından açıklama yapıldı

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Şile Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından 27 Temmuz 2025 Pazar günü yaptığı açıklamaya göre Şile'de, Şile Merkez Ayazma Plajı ve Ağva Merkezi Plajı haricinde diğer alanlarda denize girmek yasaklandı. 'de yaşanan dalgalar nedeniyle bu kararın alındığı belirtiliyor.

Şile'de denize girmek yasak mı? Şile Kaymakamlığı tarafından açıklama yapıldı

ŞİLE'DE DENİZE GİRME YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Şile'de denize girme yasağının ne zaman biteceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Şile Kaymakamlığı tarafından resmi bir açıklama gelirse haberimizi güncelleyeceğiz.

ETİKETLER
#karadeniz
#şile
#İstanbul
#Deniz Tatili
#Denize Girme Yasağı
#Plajlar
#Şile Kaymakamlığı
#Aktüel
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