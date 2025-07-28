Şile'de denize girmek yasak mı? Şile Kaymakamlığı tarafından açıklama yapıldı

İstanbul'un deniz tatili konusunda en çok ziyaret alan ilçelerinin başında Şile geliyor. Özellikle yaz aylarında yoğun rağbet gören Şile plajlarında denize girmenin yasak olup olmadığı gündeme geldi.

İstanbul'da yaşayan ve hafta sonu deniz tatili planı yapan vatandaşlar tarafından Şile'de denize girmek yasak mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Konuyla ilgili kaymakamlık tarafından açıklama yapıldı.

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Şile Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından 27 Temmuz 2025 Pazar günü yaptığı açıklamaya göre Şile'de, Şile Merkez Ayazma Plajı ve Ağva Merkezi Plajı haricinde diğer alanlarda denize girmek yasaklandı. Karadeniz'de yaşanan dalgalar nedeniyle bu kararın alındığı belirtiliyor.

ŞİLE'DE DENİZE GİRME YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Şile'de denize girme yasağının ne zaman biteceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Şile Kaymakamlığı tarafından resmi bir açıklama gelirse haberimizi güncelleyeceğiz.