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Silent Hill 2, 8 Ekim 2024'te Playstation 5 ve PC'ye çıkacak

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
31 May 2024 19:02 - Güncelleme : 31 May 2024 17:35
Silent Hill 2, 8 Ekim 2024&#039;te Playstation 5 ve PC&#039;ye çıkacak

Silent Hill 2 Remake, 8 Ekim 2024'te PlayStation 5 ve PC platformlarında oyuncularla buluşacak. Oyun, Steam'de 32.99 dolara ön siparişe açıldı. Peki, Silent Hill 2 sistem gereksinimleri ne? İşte detaylar...

Silent Hill hayranları için beklenen an geldi.

Efsanevi korku oyunu Silent Hill 2'nin remake versiyonu, 8 Ekim 2024 tarihinde hem PlayStation 5 hem de PC için çıkış yapacak.

Oyun, şu anda Steam üzerinde 32.99 dolarlık fiyatıyla ön siparişe sunulmuş durumda.

Silent Hill 2, 8 Ekim 2024'te Playstation 5 ve PC'ye çıkacak - 1. Resim

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 3600
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti veya AMD Radeon RX 5700
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 2080RTX veya AMD Radeon 6800XT
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Kaynak: TGRT Haber
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