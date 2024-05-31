Silent Hill 2, 8 Ekim 2024'te Playstation 5 ve PC'ye çıkacak

31 May 2024 19:02 - Güncelleme : 31 May 2024 17:35

Steam fiyatı 700 TL'den fazla iki oyun Epic Games'te ücretsiz oldu

Steam fiyatı 700 TL'den fazla iki oyun Epic Games'te ücretsiz oldu

Silent Hill hayranları için beklenen an geldi.

Efsanevi korku oyunu Silent Hill 2'nin remake versiyonu, 8 Ekim 2024 tarihinde hem PlayStation 5 hem de PC için çıkış yapacak.

Oyun, şu anda Steam üzerinde 32.99 dolarlık fiyatıyla ön siparişe sunulmuş durumda.

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 3600 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti veya AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti veya AMD Radeon RX 5700 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri: