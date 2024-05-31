Silent Hill 2, 8 Ekim 2024'te Playstation 5 ve PC'ye çıkacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
31 May 2024 19:02 - Güncelleme : 31 May 2024 17:35
Silent Hill 2 Remake, 8 Ekim 2024'te PlayStation 5 ve PC platformlarında oyuncularla buluşacak. Oyun, Steam'de 32.99 dolara ön siparişe açıldı. Peki, Silent Hill 2 sistem gereksinimleri ne? İşte detaylar...
Silent Hill hayranları için beklenen an geldi.
Efsanevi korku oyunu Silent Hill 2'nin remake versiyonu, 8 Ekim 2024 tarihinde hem PlayStation 5 hem de PC için çıkış yapacak.
Oyun, şu anda Steam üzerinde 32.99 dolarlık fiyatıyla ön siparişe sunulmuş durumda.
Minimum Sistem Gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 3600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti veya AMD Radeon RX 5700
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Önerilen Sistem Gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 2080RTX veya AMD Radeon 6800XT
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Kaynak: TGRT Haber