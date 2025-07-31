Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Simpsonlar Galatasaray Şampiyonlar Ligi şampiyonu bölümü gerçek mi? Sosyal medyada görüntüler yayınlandı

Dünyaca ünlü animasyon dizisi Simpsons'ta Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğuna dair bir bölüm sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan bölümün gerçek olup olmadığı ise merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Simpsonlar Galatasaray Şampiyonlar Ligi şampiyonu bölümü gerçek mi? Sosyal medyada görüntüler yayınlandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 11:09

Dünyada kendinden çokça söz ettiren ve öngörüleriyle dikkat çeken The Simspsons'ın bir bölümü daha gündem oldu. dizisinin yeni gündem olan bölümünde 'ın şampiyonu olduğu görüldü.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan bölümün kesiti, büyük izlenme sayılarına ulaştı. Futbolseverler tarafından Simpsonlar Galatasaray Şampiyonlar Ligi şampiyonu bölümünün gerçek olup olmadığı ise araştırılmaya başlandı.

Simpsonlar Galatasaray Şampiyonlar Ligi şampiyonu bölümü gerçek mi? Sosyal medyada görüntüler yayınlandı

SİMPSONLAR GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU BÖLÜMÜ GERÇEK Mİ?

Simpsons'a ait olduğu iddia edilen görüntülerde Galatasaraylı oyuncuların UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdığı görülüyor. Ancak bu görüntülerin gerçek bir Simpsonlar bölümüne ait olmadığı, yapay zeka ile oluşturulduğu ortaya çıktı. Dizinin yayınlanan herhangi bir resmi bölümde bu konuya dair bir atıf bulunmuyor.

Simpsonlar Galatasaray Şampiyonlar Ligi şampiyonu bölümü gerçek mi? Sosyal medyada görüntüler yayınlandı

SİMPSON FİNAL YAPTI MI?

İlk olarak 17 Aralık 1989 tarihinde yayımlanan The Simpson dizisinin toplamda 36 sezonu bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda dizinin devam etmeyeceğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak son yapılan açıklamalara göre The Simpson animasyon serisi 4 sezonluk daha onay aldı. Dizi 2028-2029 yayın dönemine kadar yayınlanmaya devam edecek.

ETİKETLER
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#the simpsons
#animasyon
#yapay-zeka
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.