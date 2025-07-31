Simpsonlar Galatasaray Şampiyonlar Ligi şampiyonu bölümü gerçek mi? Sosyal medyada görüntüler yayınlandı

Dünyada kendinden çokça söz ettiren ve öngörüleriyle dikkat çeken The Simspsons'ın bir bölümü daha gündem oldu. Animasyon dizisinin yeni gündem olan bölümünde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu görüldü.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan bölümün kesiti, büyük izlenme sayılarına ulaştı. Futbolseverler tarafından Simpsonlar Galatasaray Şampiyonlar Ligi şampiyonu bölümünün gerçek olup olmadığı ise araştırılmaya başlandı.

SİMPSONLAR GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU BÖLÜMÜ GERÇEK Mİ?

Simpsons'a ait olduğu iddia edilen görüntülerde Galatasaraylı oyuncuların UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdığı görülüyor. Ancak bu görüntülerin gerçek bir Simpsonlar bölümüne ait olmadığı, yapay zeka ile oluşturulduğu ortaya çıktı. Dizinin yayınlanan herhangi bir resmi bölümde bu konuya dair bir atıf bulunmuyor.

SİMPSON FİNAL YAPTI MI?

İlk olarak 17 Aralık 1989 tarihinde yayımlanan The Simpson dizisinin toplamda 36 sezonu bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda dizinin devam etmeyeceğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak son yapılan açıklamalara göre The Simpson animasyon serisi 4 sezonluk daha onay aldı. Dizi 2028-2029 yayın dönemine kadar yayınlanmaya devam edecek.