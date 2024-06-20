Simpsons kehaneti 3.500 yıllık Mısır mezarında ortaya çıktı! Görenler küçük dillerini yuttu

20 Haziran 2024 20:30 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 20:41

Antik Mısır medeniyeti, sayısız gizemiyle her zaman bilim insanlarının ve meraklıların ilgisini çekiyor. 3 bin 500 yıl önce gömülen bu mumya da bu gizemlere bir yenisini ekledi. Mumyanın tabutunun iç kapağında, Marge Simpson'ın görünümüne benzer şekilde, dikdörtgen mavi saçlı, uzun yeşil elbiseli sarı renkli bir kadın çizimi bulundu. Bu keşif, arkeologlar ve Simpsons hayranları arasında büyük bir heyecana neden oldu.

BAĞLANTI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR

Arkeologlar, bu gizemi çözmek için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bir teoriye göre, mumya belki de bir Simpsons hayranıydı ve bu çizimi tabutuna kendisi çizdi. Başka bir teoriye göre ise, bu çizim, mumyanın yaşadığı dönemdeki Mısır kültüründe yaygın olan bir sembolü temsil ediyor olabilir. Bu keşif, hem Antik Mısır hem de popüler kültür hakkında yeni bilgiler edinmemize yardımcı olabilir. Ayrıca, bize geçmiş ve günümüz arasındaki bağlantıyı da hatırlatıyor.

Bu haber, Simpsons hayranları ve arkeoloji meraklıları için heyecan verici bir gelişmedir. Mumyanın tabutundan çıkan bu gizemli çizim, Antik Mısır ve popüler kültür arasındaki ilişkiye dair yepyeni bir bakış açısı sunuyor.

'BU MARGE DEĞİL Mİ?'

Arkeologlar, iç kapakta, Marge Simpson'ın görünümüne benzer şekilde, dikdörtgen şeklinde mavi saçlı, uzun, yeşil bir elbise giyen sarı renkli bir kadın çiziminin bulunduğunu keşfetti. Antik tabutun fotoğrafı yakın zamanda Reddit'te paylaşıldı ve Reddit'te çok sayıda insan 'Bu Marge değil mi?' diye sormaktan kendilerini alı koyamadılar. Bazı kullanıcılarsa, Simpson çizgi filmlerinin geleceği ön görmesi fenomenine gönderme yaparak, "Mısır Simpsons'ı öngördü" diye şaka yaptı.

Bu tabut, 3 bin 500 yıl önce, El-Ashmunein kasabasının baş rahibinin kızı Tadi Ist'in mumyalanmış kalıntılarını içeriyor. İçindeki çizim de Tadi Ist'i resmediyor. Ebette, bu benzerlik sadece bir rastlantı ancak sosyal medya kullanıcıları bu fırsatı kaçırmayıp konu hakkında büyük geyik çevirmeyi başardılar.

SİMPSON'LARIN OLAYI NEDİR?

36 yaşına giren dizi, gelecekteki olayları başarıyla tahmin etmesiyle ünlendi.1992'de Washington'un Super Bowl VXVI'da Buffalo Bills'i yeneceğini tahmin eden bölüm ve 2000'de Donald Trump'ı başkan olarak gösteren bölüm, ya da ünlü bir basketbolcunun helikopter kazasında öleceğini gösteren bölüm gibi sayısız The Simpsons bölümünün yayınlandıktan birkaç yıl sonra gerçekleştiğine inanan çok sayıda insan var.