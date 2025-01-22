Sinan Ateş soruşturmasında ne oldu? 2. soruşturmaya takipsizlik kararı çıktı
Sinan Ateş suikastına ilişkin açılan ikinci soruşturmada aralarında eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un da bulunduğu 22 kişi hakkında takipsizlik kararı çıktı.
Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in suikastına ilişkin açılan ikinci soruşturmada karar çıktı.
SİNAN ATEŞ SORUŞTURMASINDA NE OLDU?
Sinan Ateş suikastına ilişkin açılan ikinci soruşturmada Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz’un aralarında olduğu 22 şüpheli hakkında delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş “Az önce elime ulaşan yargı kararına göre iddianame hazırlanmasını beklediğimiz ikinci soruşturma dosyasındaki bütün sanıklar hakkında takipsizlik kararı verildi.” ifadelerini kullandı.
SUİKAST DAVASI
Ankara’da silahlı saldırı sonucu eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili dava, Ekim 2024'te karara bağlanmıştı.
Kararda Eray Özyağcı, Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Vedat Balkaya ve Suat Kurt hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.