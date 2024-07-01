Sinan Ateş'i öldüren Eray Özyağcı'yı olay yerine götüren kurye Vedat Balkaya mahkemede ifade verdi

01 Temmuz 2024 10:53 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 11:19

Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık 2022 yılında uğradı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı dava bugün başladı.

22 sanık bugün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

İddianamede, tetikçi Eray Özyağcı ile onu olay yerine getirerek daha sonra kaçıran Vedat Balkaya ile Suat Kurt hakkında eylem üzerine ortak hakimiyet ile müşterek fail olarak Sinan Ateş'e yönelik toplu halde, iştirak halinde 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Vatandaşlar tarafından Vedat Balkaya'nın kim olduğu merak ediliyor.

VEDAT BALKAYA KİMDİR?

Vedat Balkaya'nın motosiklet ile kuryeci olarak çalıştığı biliniyor.

Vedat Balkaya mahkemedeki ifadesinde cezaevinde olduğu sırada motosikletinin çalındığını ve bu durum üzerine Doğukan Cep'e durumu anlatarak motosiklet istediğini belirtti.

Onunda aldığını belirten Vedat Balkaya'nın ifadesi şu şekilde:

"Cezaevindeyken motosikletim çalındı ben de Doğukan Cep ile görüştüm kendisine durumu açtım motor almak istediğimi söyledim motosikletle çalışıyordum. Doğukan cep de dediğini yaptı. Bana motor aldı.

Motoru alınca Doğukan Cep beni aradı otoparka davet etti.

İfademde oynanmış bir çok cümle var.

Benim Ankara'da alacağım var ati bunu tahsil edecek gidisine araç ayarladım dönüsüne yok dedi Doğukan Cep.

Yapmak istemiyordum cezaevinden yeni Çıkmıştım ama yaptığı iyiliğinde altında kalmak istemedim.

Ankara'ya gittiğimde Eray'ın konumunu istedim Eray'ın araması olduğunu söyledi bana bir vifi verdi.

Eray Özyağcı'nın konumuna gittim beni Zekeriya Hasankaya karşıladı.

Öğlene doğru Eray beni uyandırdı Doğukan abimizin alacağının olduğu kişi geldi oraya gideceğiz dedi

29'unda öğlen saatlerinde tekrar uyandım Eray gitmeyeceğiz mi dedim yok dedi. Arkadaşlarımla buluştum.

Ayın 29unda Suat adlı şahısta evdeydi

Eray beni 12.30 sularında Eray beni uyandırdı dedi ki kişi gelmiş alacağımızı almaya gidiyoruz dedi

Eray beni acele ettirdi ben de acele ettim

Silah sesi duyarsan dedi sakın korkma sonra direkt gitti

Doğukan'ı aradım söyledim bana bir açıklama yapın dedim yapmadı

Eray geldi hemen gidelim konuma dedi

Eray motordan iner inmez kaskı fırlattı gri gümüş sedan arabaya girdi ben senle gelmeyeceğim İstanbul'da görüşelim dedi

aracın içinde bir kişi vardı üstünde tişört vardı rengini hatırlamıyorum

Birinin öldüreceklerini söylemediler bilsem asla gelmezdim kendilerine yardım etmezdim

İstanbul'a doğru yola çıktım üç çevirmeye girdim sıkıntıyla karşılaşmadım

Kocaeli'nde beni durdular Bana sorular sordu yanımda biri var mıydı dediler anlattım.

Ormanlık alana götürüp beni dövdüler.

Ben bu olayın aslını Kocaeli emniyet müdürlüğünde öğrendim.

Suç islemedim yasayı çiğnemedim ben suçsuzum beni kandırarak getirdiler. Doğukan kendisinin alacağı olduğunu söyledi.

Tahliye talebim var."