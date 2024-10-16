Sınavsız ikinci üniversite başvuruları 18 Ekim'de bitecek

16 Ekim 2024 13:53 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 14:17

Anadolu Üniversitesi tarafından başlatılan sınavsız ikinci üniversite kayıtları 16 Temmuz tarihinde başlamıştı. Başvuru yapmak isteyen adaylar ikinci üniversite kayıt başvurularının ne zaman biteceği ve şartları araştırıyor.

Anadolu Üniversitesi​ tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı için başlatılan ikinci üniversite​ kayıtları devam ediyor.

Ön lisans ve lisans programlarına sınavsız bir şekilde kayıt​ olma imkanı sunan programın ne zaman başvurularının ne zaman biteceği ve şartları adaylar tarafından merak ediliyor.

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

39 ön lisans ve 21 lisans programında öğrencilere eğitim alma fırsatı sunulan ikinci üniversite kayıtları 16 Temmuz tarihinde başlamıştı.

Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan bilgilere göre sınavsız ikinci üniversite kayıtları 18 Ekim'de sona erecek.

Adayların bu tarihe kadar Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden kayıtlarını yapmaları gerekiyor.

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan bilgilere göre ön lisans mezunları ve okuyanlar sadece ön lisans programına başvuru yapabilecekler.

Lisans okuyan veya mezun olan adaylar ise hem ön lisans hem de lisans programlarına sınavsız olarak katılabilecekler.

Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan sınavsız ikinci üniversite kayıt koşulları ise şöyle:

"1) Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,

a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,

b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,

c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans /lisans programlarından birine,

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.

2) İkinci Üniversite kapsamında açıköğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunların ders transferi ve muafiyet işlemleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ders Transferi ve Muafiyet Esaslarına göre yapılır.

3) Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açık öğretim programına kayıt yaptırabilirler.

4) ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanırlar.

5) Bir yükseköğretim programından kaydı silinen, herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerde öğrenimine devam edenler İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıramaz.

6) Açıköğretim programlarının herhangi birinde öğrenci iken okumakta olduğu alan dışındaki örgün öğretim programlarından birine yerleştirilen adayların açık öğretimdeki kayıtları silinmez.

7) Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açıköğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç, açıköğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

8) Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

9) Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar başvurabilirler."