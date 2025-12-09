Singo, Arda Ünyay, Eren Elmalı Monaco Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor? Eren Elmalı'nın cezasının ne zaman biteceği belli oldu

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün temsilcimiz Galatasaray, Fransız ekibi Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'te başlayacak olan karşılaşmada sarı-kırmızılılardan 7 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu futbolcular arasında yer alan Singo, Arda Ünyay ve Eren Elmalı da bulunuyor. Taraftarlar tarafından Singo, Arda Ünyay, Eren Elmalı Monaco - Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılıyor.

SİNGO MONACO - GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Wilfried Singo, Galatasaray'ın Süper Lig kapsamında oynadığı Gençlerbirliği maçında sakatlanmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Fildişili futbolcunun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edildi. Singo tedavisi henüz sona ermediği için Monaco - Galatasaray maçında forma giymiyor.

EREN ELMALI MONACO - GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Bahis soruşturması kapsamında Eren Elmalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası verilmişti. Eren Elmalı cezası bitmediği için Monaco - Galatasaray maçında oynamıyor.

EREN ELMALI CEZASI NE ZAMAN BİTECEK?

Eren Elmalı'nın 45 gün hak mahrumiyeti cezası 28 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Bu kapsamda Eren Elmalı, Monaco maçının yanı sıra Galatasaray'ın Süper Lig'de oynayacağı Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında da yer almayacak.

ARDA ÜNYAY MONACO - GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Arda Ünyay, Galatasaray'ın Devler Ligi'nin 5. haftası kapsamında oynadığı Union Saint-Gilloise karşılaşmasında kırmızı kart görmüştü. Genç futbolcu cezalı duruma düştüğü için Monaco - Galatasaray maçında forma giymeyecek.