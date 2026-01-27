Singo, Noa Lang, Aspirilla Galatasaray Manchester City maçında oynayacak mı? Galatasaray Manchester City sakatlar, cezalılar

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te Galatasaray ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Etihad Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabı sona erecek. İlk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9-24 arasında bulunan takımlar ise play-off turu oynayacak. Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 amçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 10 puan toplayan Galatasaray ligde ilk 24'te kalmayı neredeyse garantiledi. Manchester City ise 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 13 puan toplayan Manchester City'nin ilk 8'e girebilmesi için güncel durumlara göre Galatasaray'ı en az 4 farkla yenmesi gerekiyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Singo, Noa Lang ve Aspirilla'nın durumu gündem oldu. Taraftarlar tarafından Noa Lang, Singo, Aspirilla Galatasaray - Manchester City maçında oynayacak mı, neden yok sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

SİNGO GALATASARAY - MANCHESTER CİTY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzak kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tarafından yapılan açıklamaya göre Singo takımla birlikte çalışmalara başladı. Okan Buruk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Pazartesi günü Singo tekrar takımla bir arada olacak diye düşünüyorum. Tekrar bir kontrolü olacak, genel testleri de iyi çıktı. İki ayak arasındaki güç farkına da bakıyorlar devamlı. Her şey şu an çok iyi gidiyor" ifadelerini kullanmıştı. Singo'nun Galatasaray - Manchester City maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

NOA LANG GALATASARAY - MANCHESTER CİTY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang, Manchester City maçında oynamayacak. Devre arasında transfer olan oyuncular UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabında statü gereği oynayamıyor. Galatasaray'ın play-off turunda ise 3 oyuncu ekleme hakkı bulunuyor. Noa Lang isminin bildirilmesi durumunda Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynayacağı play-off maçında forma giyebilecek.

ASPİRİLLA GALATASARAY - MANCHESTER CİTY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı bir diğer futbolcusu Yaser Aspirilla'da Manchester City maçında statü gereği forma giyemeyecek. Yaser Aspirilla'da kadroya bildirilmesi durumunda Galatasaray'ın play-off maçında oynayabilecek.