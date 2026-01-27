Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Singo, Noa Lang, Aspirilla Galatasaray Manchester City maçında oynayacak mı? Galatasaray Manchester City sakatlar, cezalılar

Singo, Noa Lang, Aspirilla Galatasaray - Manchester City maçında oynayacak mı sorusu karşılaşmanın yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabının son hafta maçları kapsamında temsilcimiz Galatasaray ile İngiliz devi Manchester City karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesinde Singo, Noa Lang ve Aspirilla'nın durumu gündem oldu. Taraftarlar tarafından Singo, Noa Lang, Aspirilla Galatasaray - Manchester City maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Singo, Noa Lang, Aspirilla Galatasaray Manchester City maçında oynayacak mı? Galatasaray Manchester City sakatlar, cezalılar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 11:23

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te Galatasaray ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Etihad Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabı sona erecek. İlk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9-24 arasında bulunan takımlar ise play-off turu oynayacak. Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 amçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 10 puan toplayan Galatasaray ligde ilk 24'te kalmayı neredeyse garantiledi. Manchester City ise 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 13 puan toplayan Manchester City'nin ilk 8'e girebilmesi için güncel durumlara göre Galatasaray'ı en az 4 farkla yenmesi gerekiyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Singo, Noa Lang ve Aspirilla'nın durumu gündem oldu. Taraftarlar tarafından Noa Lang, Singo, Aspirilla Galatasaray - Manchester City maçında oynayacak mı, neden yok sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Singo, Noa Lang, Aspirilla Galatasaray Manchester City maçında oynayacak mı? Galatasaray Manchester City sakatlar, cezalılar

SİNGO GALATASARAY - MANCHESTER CİTY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzak kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tarafından yapılan açıklamaya göre Singo takımla birlikte çalışmalara başladı. Okan Buruk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Pazartesi günü Singo tekrar takımla bir arada olacak diye düşünüyorum. Tekrar bir kontrolü olacak, genel testleri de iyi çıktı. İki ayak arasındaki güç farkına da bakıyorlar devamlı. Her şey şu an çok iyi gidiyor" ifadelerini kullanmıştı. Singo'nun Galatasaray - Manchester City maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Singo, Noa Lang, Aspirilla Galatasaray Manchester City maçında oynayacak mı? Galatasaray Manchester City sakatlar, cezalılar

NOA LANG GALATASARAY - MANCHESTER CİTY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang, Manchester City maçında oynamayacak. Devre arasında transfer olan oyuncular UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabında statü gereği oynayamıyor. Galatasaray'ın play-off turunda ise 3 oyuncu ekleme hakkı bulunuyor. Noa Lang isminin bildirilmesi durumunda Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynayacağı play-off maçında forma giyebilecek.

Singo, Noa Lang, Aspirilla Galatasaray Manchester City maçında oynayacak mı? Galatasaray Manchester City sakatlar, cezalılar

ASPİRİLLA GALATASARAY - MANCHESTER CİTY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı bir diğer futbolcusu Yaser Aspirilla'da Manchester City maçında statü gereği forma giyemeyecek. Yaser Aspirilla'da kadroya bildirilmesi durumunda Galatasaray'ın play-off maçında oynayabilecek.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.