Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Singo, Sara, Kazımcan Karataş Galatasaray Atletico Madrid maçında neden yok, oynamıyor? Galatasaray Atletico Madrid eksikler

Singo, Sara, Kazımcan Karataş Galatasaray - Atletico Madrid maçında oynayacak mı, oynamayacak mı soruları gündem oldu. Devler Ligi'nin 7. hafta mücadeleleri kapsamında temsilcimiz Galatasaray, İspanya devi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada sarı-kırmızılılarda Singo, Sara ve Kazımcan Karataş forma giymeyecek. Taraftarlar tarafından Singo, Sara, Kazımcan Karataş Galatasaray - Atletico Madrid maçında neden yok, sakatlık durumları araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Singo, Sara, Kazımcan Karataş Galatasaray Atletico Madrid maçında neden yok, oynamıyor? Galatasaray Atletico Madrid eksikler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 17:25

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, ilk 24'ü garantilemek için bugün Atletico Madrid karşısında RAMS Park'ta maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 1 puan almaları durumunda son maça kalmadan ilk 24'ü garantileyecek ve tur atlayacak. Bugün saat 20.45'te başlayacak olan kritik karşılaşma öncesinde takımların kadroları belli olmaya başladı. Taraftarlar tarafından Singo, Sara, Kazımcan Karataş Galatasaray - Atletico Madrid maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılıyor.

Singo, Sara, Kazımcan Karataş Galatasaray Atletico Madrid maçında neden yok, oynamıyor? Galatasaray Atletico Madrid eksikler

SİNGO GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇINDA NEDEN YOK, SAKATLIK DURUMU?

Singo, Galatasaray - Aletico Madrid maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle henüz tedavisi sona ermediği için oynamayacak. Singo'nun sakatlığıyla ilgili kulüp doktoru Yener İnce geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Açıklamasında Singo'nun sakatlığının riske alınmaması gereken bir durum olduğunu belirtmişti. Yener İnce tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Singo'nun sağlığı çok iyi. Kronik sakat olduğu ve buna rağmen alındığı söyleniyor. Hiç alakası yok. MR'ları ortada. Bu büyük bir yalan. Erken döndüğü için sakatlandığı söyleniyor. İlk sakatlığı kasla ilgiliydi. Aynı sakatlıkları Lemina ve Osimhen de yaşadı. Benzer sürelerde döndüler. Singo'nun ikinci sakatlığının ilkiyle hiçbir ilgisi yok. Bu sakatlık, arka adaleyi yerinde tutan tendonda. Oynatabilirsiniz ama işin içine tendon girince risk daha da büyüyor. Okan hoca ile konuştuk. En ufak bir umut varsa bugüne kadar hep kullandık. 'Oynayamaz' denilen birçok futbolcumuz oynadı. Tıbben imkanı varsa futbolcuyu oynatırız. Singo, bugün antrenmana da çıkacak. Sağlığında bir sıkıntı yok. 90 dakikalık bir maçta büyük bir sprintte riski çok fazla. Yerinde de Davinson Sanchez gibi bir oyuncu oynuyor. Neden bir risk alalım? Bir risk almak zorunda olsak düşünüp alabilirdik. Ancak bu sakatlık risk almamamız gereken bir sakatlık. Bugüne kadar hiçbir oyuncuda bu denli büyük bir riski almadık. Singo sakat sakat alınmadı. Oyuncunun ilk sakatlığı ile ikinci sakatlığı arasında fersah fersah fark var. Yerleri bile farklı. İkinci sakatlık tendonla ilgili olduğu için riski en düşüğe indirmeye çalışıyoruz. Yerinde oynayan futbolcu sağlıklı olduğu için bu riski almayı uygun görmüyoruz. Bunun Okan hoca ile ilgisi yok. Kendisi bize soruyor, biz risk almamamız gerektiğini söylüyoruz. Bizim sorumluluğumuzda olan bir konu."

Singo, Sara, Kazımcan Karataş Galatasaray Atletico Madrid maçında neden yok, oynamıyor? Galatasaray Atletico Madrid eksikler

SARA GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇINDA NEDEN YOK, SAKATLIK DURUMU?

Gabriel Sara, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynayacağı Fethiyespor maçı öncesindeki son antrenmanda sakatlık yaşamıştı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama tespit edildiği ifade edilmişti. Gabriel Sara geçirdiği sakatlıktan dolayı Galatasaray - Atletico Madrid maçında forma giyemeyecek. Kulüp doktoru Yener İnce tarafından yapılan son açıklamada ise "Sara'nın durumu biraz enteresan. Antrenmanda bir pozisyon sonrasında dış yan bağında bir yırtık oluştu. Uzun süreli bir sakatlık ama elimizde bağ sakatlıklarıyla ilgili bazı imkanlar var. Mauro Icardi'nin sakat sakat oynadığı dönemi hatırlayın. Buralarda teknolojinin imkanlarını kullanıyoruz. Bugünkü antrenmanda Sara'yı deneyeceğiz, reaksiyonuna ve ağrıyı tolere edip edemediğine bakacağız. Riski çok düşük miktarda olacak. Eğer ağrıyı tolere edebilecekse oynatacağız. Beklemeyeceğiz. Hem iyileştireceğiz hem de oyuncudan faydalanacağız." ifadelerini kullandı.

Singo, Sara, Kazımcan Karataş Galatasaray Atletico Madrid maçında neden yok, oynamıyor? Galatasaray Atletico Madrid eksikler

KAZIMCAN KARATAŞ GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray'ın sezon başında UEFA'ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi isim listesinde Kazımcan Karataş yer almamıştı. Bu sebepten dolayı Kazımcan Karataş, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabı kapsamında oynayacağı mücadelelerde forma giyemiyor. Atletico Madrid maçında isim listesinde yer almadığı için kadroda bulunmadı.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.