Singo, Sara, Kazımcan Karataş Galatasaray Atletico Madrid maçında neden yok, oynamıyor? Galatasaray Atletico Madrid eksikler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, ilk 24'ü garantilemek için bugün Atletico Madrid karşısında RAMS Park'ta maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 1 puan almaları durumunda son maça kalmadan ilk 24'ü garantileyecek ve tur atlayacak. Bugün saat 20.45'te başlayacak olan kritik karşılaşma öncesinde takımların kadroları belli olmaya başladı. Taraftarlar tarafından Singo, Sara, Kazımcan Karataş Galatasaray - Atletico Madrid maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılıyor.

SİNGO GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇINDA NEDEN YOK, SAKATLIK DURUMU?

Singo, Galatasaray - Aletico Madrid maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle henüz tedavisi sona ermediği için oynamayacak. Singo'nun sakatlığıyla ilgili kulüp doktoru Yener İnce geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Açıklamasında Singo'nun sakatlığının riske alınmaması gereken bir durum olduğunu belirtmişti. Yener İnce tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Singo'nun sağlığı çok iyi. Kronik sakat olduğu ve buna rağmen alındığı söyleniyor. Hiç alakası yok. MR'ları ortada. Bu büyük bir yalan. Erken döndüğü için sakatlandığı söyleniyor. İlk sakatlığı kasla ilgiliydi. Aynı sakatlıkları Lemina ve Osimhen de yaşadı. Benzer sürelerde döndüler. Singo'nun ikinci sakatlığının ilkiyle hiçbir ilgisi yok. Bu sakatlık, arka adaleyi yerinde tutan tendonda. Oynatabilirsiniz ama işin içine tendon girince risk daha da büyüyor. Okan hoca ile konuştuk. En ufak bir umut varsa bugüne kadar hep kullandık. 'Oynayamaz' denilen birçok futbolcumuz oynadı. Tıbben imkanı varsa futbolcuyu oynatırız. Singo, bugün antrenmana da çıkacak. Sağlığında bir sıkıntı yok. 90 dakikalık bir maçta büyük bir sprintte riski çok fazla. Yerinde de Davinson Sanchez gibi bir oyuncu oynuyor. Neden bir risk alalım? Bir risk almak zorunda olsak düşünüp alabilirdik. Ancak bu sakatlık risk almamamız gereken bir sakatlık. Bugüne kadar hiçbir oyuncuda bu denli büyük bir riski almadık. Singo sakat sakat alınmadı. Oyuncunun ilk sakatlığı ile ikinci sakatlığı arasında fersah fersah fark var. Yerleri bile farklı. İkinci sakatlık tendonla ilgili olduğu için riski en düşüğe indirmeye çalışıyoruz. Yerinde oynayan futbolcu sağlıklı olduğu için bu riski almayı uygun görmüyoruz. Bunun Okan hoca ile ilgisi yok. Kendisi bize soruyor, biz risk almamamız gerektiğini söylüyoruz. Bizim sorumluluğumuzda olan bir konu."

SARA GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇINDA NEDEN YOK, SAKATLIK DURUMU?

Gabriel Sara, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynayacağı Fethiyespor maçı öncesindeki son antrenmanda sakatlık yaşamıştı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama tespit edildiği ifade edilmişti. Gabriel Sara geçirdiği sakatlıktan dolayı Galatasaray - Atletico Madrid maçında forma giyemeyecek. Kulüp doktoru Yener İnce tarafından yapılan son açıklamada ise "Sara'nın durumu biraz enteresan. Antrenmanda bir pozisyon sonrasında dış yan bağında bir yırtık oluştu. Uzun süreli bir sakatlık ama elimizde bağ sakatlıklarıyla ilgili bazı imkanlar var. Mauro Icardi'nin sakat sakat oynadığı dönemi hatırlayın. Buralarda teknolojinin imkanlarını kullanıyoruz. Bugünkü antrenmanda Sara'yı deneyeceğiz, reaksiyonuna ve ağrıyı tolere edip edemediğine bakacağız. Riski çok düşük miktarda olacak. Eğer ağrıyı tolere edebilecekse oynatacağız. Beklemeyeceğiz. Hem iyileştireceğiz hem de oyuncudan faydalanacağız." ifadelerini kullandı.

KAZIMCAN KARATAŞ GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray'ın sezon başında UEFA'ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi isim listesinde Kazımcan Karataş yer almamıştı. Bu sebepten dolayı Kazımcan Karataş, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabı kapsamında oynayacağı mücadelelerde forma giyemiyor. Atletico Madrid maçında isim listesinde yer almadığı için kadroda bulunmadı.