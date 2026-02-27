Sırbistan Türkiye CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Basketbol maçı şifresiz kanalda!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Sırbistan’a konuk oluyor. Belgrad’daki mücadele, C Grubu’nda zirve yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşmalardan biri olacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında Sırbistan ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda saat 21.00’de başlayacak. İşte Sırbistan Türkiye basketbol maçı kanal detayları…

SIRBİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırbistan ile Türkiye arasında oynanacak FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler mücadeleyi şifresiz olarak takip edebilecek.

Karşılaşma ayrıca S Sport ve S Sport Plus ekranlarından da canlı yayınlanacak. Maç saat 21.00’de başlayacak ve öncesinde TRT 1’de saat 20.00’de “Maç Özel” programı ekranlara gelecek.

SIRBİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI YAYIN İZLE

Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen izleyiciler için TRT 1’in güncel frekans bilgileri paylaşıldı. TÜRKSAT 4A (42E) uydusunda 11.958 frekans, V polarizasyon, 27500 sembol ve 5/6 FEC değerleri üzerinden yayın alınabiliyor.

TRT 1 HD yayını ise yine TÜRKSAT 4A (v42E) uydusunda 11.794 frekans, V/Dikey polarizasyon, 30000 sembol ve 3/4 FEC değerleriyle izlenebiliyor. Yayın, yüksek çözünürlükte ekranlara geliyor.

SIRBİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI KADROSU

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman’ın yaptığı A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın aday kadrosunda Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı (Beşiktaş GAİN), Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Can Korkmaz (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Onan (Glint Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor), Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos AKTOR) yer alıyor.

Sırbistan cephesinde ise Beşiktaş GAİN’de görev yapan Dusan Alimpijevic başantrenörlük görevini yürütüyor. Sırbistan, elemelerde İsviçre ve Bosna Hersek karşısında aldığı galibiyetlerle sahaya çıkacak.

TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Sırbistan Türkiye karşılaşması, TRT 1 üzerinden canlı olarak izlenebilecek. TRT 1’in resmi internet sitesi trt1.com.tr adresi üzerinden “Canlı Yayın” veya “Yayın Akışı” bölümünden maça erişim sağlanabiliyor ve üyelik gerekmiyor.

Ayrıca mobil cihazlardan takip etmek isteyenler için “TRT İzle” uygulaması da ücretsiz olarak hizmet veriyor. Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlara indirilebilen uygulama üzerinden TRT 1 canlı yayınına bağlanarak karşılaşma takip edilebiliyor.

SIRBİSTAN TÜRKİYE NE MAÇI?

Sırbistan ile Türkiye arasındaki mücadele, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu karşılaşması olarak oynanacak. İki takım da gruptaki üçüncü maçına çıkacak. Türkiye, grupta Bosna Hersek ve İsviçre galibiyetleriyle yoluna devam ederken, Sırbistan da aynı rakipleri mağlup ederek iki galibiyet aldı. Mücadele, C Grubu’ndaki sıralama açısından önem taşıyor.