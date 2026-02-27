Menü Kapat
Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları devam ediyor

Sırbistan - Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. A Milli Basketbol Takımımız bugün FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 3. maçları kapsamında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak olan karşılaşmaya saatler kaldı. Vatandaşlar tarafından Sırbistan - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak ediliyor.

Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları devam ediyor
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde C Grubu'nda yer alan A Milli Basketbol Takımımız bugün Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam C Grubu'nda oynadığı ilk maçta Bosna Hersek'i 93-71, ikinci maçta ise İsviçre'yi 85-60 mağlup etmişti. A Milli Basketbol Takımımız bugün ise Sırbistan'ı yenerek grupta liderliğini korumak istiyor. Vatandaşlar tarafından Sırbistan - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğu merak ediliyor.

Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları devam ediyor

SIRBİSTAN - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak olan Sırbistan - Türkiye maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları devam ediyor

SIRBİSTAN - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu 3. maçları kapsamında oynanacak olan Sırbistan - Türkiye basketbol maçı bugün saat 21.00'de başlayacak. A Milli Erkek Basketbol Takımımızın FIBA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu kapsamında oynayacağı diğer mücadelelerin tarihleri ise şöyle:

2 Mart 2026 Pazartesi 21.00 | Türkiye - Sırbistan

Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları devam ediyor

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI KADROSU

A Milli Basketbol Takımımızın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

"Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı (Beşiktaş GAİN), Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Can Korkmaz (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Onan (Glint Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos AKTOR)"

