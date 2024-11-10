Siren sesi neden çalıyor? 10 Kasım’da 2 dakika sürecek

10 Kasım 2024 09:00 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 15:31

10 Kasım Pazar günü 09.05'te yükselen siren seslerinin ardından vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Erken saatlerde duyulan sesin sebebi ise araştırıldı. Siren sesi bugün 2 dakika boyunca duyuldu.

Bugün 09.05'te Türkiye'nin her yerinde duyulan siren sesinin neden çaldığı merak edilirken ses 2 dakika sürdü.

Siren sesinin ardından milyonlarca kişi saygı duruşuna geçti.

SİREN SESİ NEDEN ÇALIYOR SON DAKİKA 10 KASIM?

10 Kasım günü Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüdür.

Bu özel günde Atatürk anısına 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşu gerçekleştiriliyor. Bu nedenle siren sesleri tüm Türkiye'de 2 dakika boyunca yükseliyor.

10 KASIM'DA NEDEN SİREN SESİ ÇALAR, ÖNEMİ NEDİR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilen 10 Kasım'da belediye binaları, okul binaları ya da ilin idari birimlerinin hoparlörlerinden siren sesi çalar.

Atatürk’ü Anma Günü’nde çalan siren sesi, Atatürk'e saygı anlamı taşımaktadır.

SİREN SESİ KAÇ DAKİKA SÜRER 2024 10 KASIM?

09.05'te başlayan siren sesi 2 dakika sürmektedir. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunur.

10 Kasım dışında olan saygı duruşları 1 dakika olmaktadır.