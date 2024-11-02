Şirin Elmas nasıl öldü? Katil suçunu itiraf etti!

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

02 Kasım 2024 13:17 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 13:19

İstanbul Şişli’de 31 Ekim’de kaybolan ve ailesinin bir programın canlı yayınına katılarak aradığı 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin cansız bedeni bulundu. Şirin Elmas’ın katili ise cinayeti itiraf etti.

31 Ekim tarihinde kaybolan ve ailesinin bir televizyon programı aracılığıyla bulmaya çalıştığı 6 yaşındaki kız çocuğuŞirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Şirin Elmas'ın bir cinayete kurban gittiği incelenen kamera görüntüleriyle ortaya ortaya çıktı. Polis olayla ilgili 49 yaşındaki bir kâğıt toplayıcısını gözaltına aldı. ŞİRİN ELMAZ NASIL ÖDLÜ? İstanbul Şişli'de 31 Ekim'de kayıp olan ve dilendirildiği ortaya çıkan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ve ihbarları değerlendiren polis ekipleri Feriköy Mezarlığı çevresinde arama başlattı. Feriköy Mezarlığı'nda 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili incelenen görüntülerden tespit edilen şüpheli bir kâğıt toplayıcısı gözaltına alındı. Şahsın ifadesinde cinayeti itiraf ettiği iddia edildi. Zanlı, küçük Şirin'i boğarak öldürdükten sonra Feriköy mezarlığında bir çukura attığını söyledi. Şüpheli M.Ö. Cinayet Büro Amirliğindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İlgili Haberler 6 yaşındaki Şirin’den kötü haber! Cansız bedeni mezarlıkta bulundu