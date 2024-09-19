Şırnak Valiliğine atanan Birol Ekici 55 yaşında

19 Eylül 2024 08:43 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 08:45

Resmi Gazete’nin 19 Eylül tarihli sayısında yer alan atama kararlarına göre eski Kırklareli Valisi Birol Ekici Şırnak Valiliği görevine getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan atama kararıyla Şırnak​ Valiliği görevine getirilen Birol Ekici, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle birlikte Şırnak Valiliğine 55 yaşındaki Birol Ekici getirildi.

BİROL EKİCİ KİMDİR?

1969 yılında Antalya’nın Kaş ilçesinde dünyaya gelen Birol Ekici, üniversite hayatına 1989 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde başladı.

Yüksek Lisansını Maliye Teorisi alanında yapan Ekici, doktorasını Kentleşme ve Çevre Sorunları dalında tamamlamasının ardından Doçentlik unvanına Kamu Yönetimi alanında sahip oldu.

Mezun olduktan sonra Sayıştay’da denetçi yardımcısı olarak kamu görevine başlayan Ekici, sonrasında Çobanlar, Nurhak, Keles ve Kâhta İlçelerinde Kaymakamlık; İçişleri Bakanlığında personel şube müdürlüğü, mülkiye başmüfettişliği; Başbakanlıkta idareyi geliştirme başkanlığı, Antalya​ İl Özel İdaresinde genel sekreterlik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında strateji geliştirme başkanlığı, bakanlık müşavirliği, müsteşar yardımcılığı; Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliğinde genel sekreterlik görevlerinde kariyerine devam etti.

VALİ BİROL EKİCİ NERELİ?

Vali Birol Ekici, aslen Antalyalıdır.