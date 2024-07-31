Sırp rakibinin ekipmanı gündem oldu! Olimpiyatlarda gözlükle yaptığı atışlarla konuşulan Yusuf Dikeç, gümüş madalyayı aldı geldi

31 Temmuz 2024 11:54 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 11:54

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşen 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinin finalinde Damir Mikac ve Zorana Arunovic’le karşı karşıya gelen Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Türkiye’ye atıcılık dalında ilk madalyasını kazandırdı.

OLİMPİYATLARDA ATICI YUSUF DİKEÇ KİMDİR?

1 Ocak 1973 yılında Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde dünyaya gelen Yusuf Dikeç, Jandarma Gücü Spor Kulübü sporcusudur.

Tabanca kategorisinde 2012 Yaz Olimpiyatları’na katılan Dikeç, 10 metre havalı tabanca ve 50 metre havalı tabanca dallarında Türkiye’yi temsil etti.

2013 Akdeniz Oyunları’nda altın ve gümüş madalyanın sahibi olan

Yusuf Dikeç, 2016 Yaz Olimpiyatları’nda 50 metre tabanca kategorisinde 550 puanla 22. olarak mücadeleye veda etti.

2024 yılında Paris’te düzenlenen 33.Yaz Olimpiyatları’nda Şevval İlayda Tarhan ile ikinci olarak Türkiye’ye atıcılık branşında ilk madalyasını kazandırdı.

YUSUF DİKEÇ’İN MESLEĞİ NEDİR?

Milli atıcı Yusuf Dikeç, Jandarma Genel Komutanlığında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinde görevini sürdürmekte.

YUSUF DİKEÇ KAÇ YAŞINDA?

Jandarma Gücü Spor Kulübü sporcusu Yusuf Dikeç, 51 yaşındadır.