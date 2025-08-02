Şişli su kesintisi ne zaman bitecek duyuruldu! İstanbul İSKİ su arızası

2 Ağustos Cumartesi günü sabah saatlerinde yaşanan su kesintisi ile ilgili ekiplerin çalışması devam ederken vatandaşlar suların geleceği saati bekliyor.

ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ 2 AĞUSTOS

Bugün Şişli'de meydana gelen su arızası sonrası ekipler bölgeye sevk edildi. Erken saatlerde başlayan su kesintisi ile ilgili çalışmalar sürerken Şişli'de suların geleceği saat belli oldu.

HALİDE EDİP ADIVAR MAH bölgesinde yaşanan kesintinin nedeni "İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI" olarak açıklanırken 17.00'de sona ereceği belirtildi.